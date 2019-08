MSI presenta Prestige e Modern, due nuove linee di laptop per la content creation

MSI si appresta a presentare Prestige e Modern, i portatili per creativi della gamma Dream Weaver con processori Intel di ultima generazione.

MSI continua ad espandere la sua linea di portatili orientati ad un utilizzo creativo con la serie Dream Weaver. Questi portatili nascono per soddisfare le esigenze di chi lavora nel campo della content creation, unendo al design leggero e compatto un hardware con prestazioni elevate.

Tra le novità di MSI spiccano i pionieristici Prestige 14 e 15 che saranno equipaggiati con processori Intel Core i7 di decima generazione e impreziositi da un display True Pixel.

Un prodotto esclusivo abbinato ad una tecnologia ad alte prestazioni che ha lo scopo di incrementare la produttività di chi si occupa di contenuti multimediali; con il continuo miglioramento dei software creativi sta di fatto aumentando la necessità di poter far affidamento su hardware in grado di supportare processi di elaborazione sempre più pesanti.

La serie Prestige di MSI può vantare i primi portatili al mondo alimentati da una CPU Intel 6 core di decima generazione in grado di aumentare le prestazioni del 50% e oltre per garantire un ritmo di lavoro creativo più fluido, specialmente in fase di elaborazione multi-thread. La linea Prestige consente di aprire ed elaborare contemporaneamente più software 2D o 3D, caratteristica ideale per individui creativi come youtuber, fotografi, videomaker e per chi lavora nel campo dell’animazione. Basti pensare che le performance relative ai software di editing, come ad esempio Photoshop, presentano incrementi prestazionali di oltre il 40% rispetto ai precedenti modelli MSI.

Per chi lavora con programmi di video editing come Premiere, la serie Prestige assicura processi di rendering più veloci con anteprime video in 4k e garantisce un boost di velocità fino a 4x, grazie ad un comparto grafico gestito da schede video NVIDIA GeForce GTX di sedicesima generazione.

Per quanto riguarda il display True Pixel, MSI ha puntato ad una resa realistica dei colori, utile in fase di editing fotografico e nella maggior parte dei processi creativi per garantire un’anteprima realistica del risultato finale. Questo display, pensato per i professionisti del settore, ha una risoluzione 4K UHD, calibrazione True Color e un’ampia gamma cromatica AdobeRGB al 100% per fornire una selezione di colori completa e precisa, grazie a un’accuratezza cromatica con Delta<2. Il design sottile della cornice con un rapporto schermo/corpo che si aggira sul 90% garantisce un’ampia visuale per migliorare l’esperienza visiva su entrambi i portatili della linea Prestige.

La costruzione dei nuovi portatili MSI si caratterizza per un telaio in alluminio sabbiato sottile e compatto: i Prestige 14 e 15 pesano rispettivamente 1,2 e 1,6 kg. L’ergonomia del design è garantita da una tastiera elevata con tasti distanziati di 1,5mm per fornire un feedback migliore e lo schermo può essere posizionato a 180°, caratteristica utile in fase di presentazione.

I case sono disponibili in più colori per adattarsi allo stile di ogni utente e per valorizzare ulteriormente l’essenza della serie Prestige che, come si intuisce dal nome e dal design meticoloso, punta ad occupare un segmento elitario. Il telaio grigio carbone dei modelli 14 e 15 è decorato con rifiniture blu con taglio a diamante lungo il lato per garantire un aspetto minimalista e professionale.

Un’altra caratteristica di rilievo è senza dubbio la durata della batteria: per garantire una continuità di lavoro in fase creativa, i Prestige 15 sono stati equipaggiati con una batteria dal design innovativo in grado di durare fino a 16 ore; il fratello minore Prestige 14 offre un’autonomia massima di tutto rispetto, seppure marcatamente inferiore, di oltre 10 ore.

Entrambi i portatili della linea Prestige sono dotati di due porte Thunderbolt 3 che, insieme al processore Intel Core di decima generazione, garantiscono versatilità e alte velocità di trasferimento dati.

La connettività dei nuovi modelli MSI è affidata alla tecnologia Wi-Fi 6 in grado di supportare connessioni fino a 3 volte più veloci rispetto agli standard precedenti.

Oltre ai modelli Prestige MSI ha presentato Modern 14, un portatile con design elegante e vivace mirato alla mobilità. Il moderno telaio metallico compatto da 14 pollici ha un peso di 1,19 kg e mantiene caratteristiche hardware di tutto rispetto con un’autonomia fino a 10 ore.

La presentazione della linea Dream Weaver sarà affiancata da Intel ed è prevista durante l’IFA di Berlino che si terra dal 6 all’11 settembre prossimi.