MSI Pulse, notebook gaming con RTX 4060 al minimo storico

Se volete dare una svolta al vostro gaming in mobilità, senza però rinunciare alle prestazioni di un PC desktop, avrete sicuramente monitorato le recenti, anche se ormai concluse, occasioni della Festa delle Offerte Prime. Oggi, però, c'è una nuova opportunità di risparmio su uno dei notebook da gaming più performanti che, sorprendentemente, non era stato incluso nelle offerte Amazon della settimana scorsa.

Stiamo parlando dell'incredibile MSI Pulse 17, un notebook da gaming commercializzato a oltre 2.000,00€. Nonostante sia già stato protagonista di alcune interessanti promozioni in passato, oggi è disponibile a un prezzo mai così vantaggioso, con un risparmio netto di ben 600,00€. Infatti, potrete portarvi a casa questo gioiello della tecnologia a soli 1.599,00€.

MSI Pulse 17, chi dovrebbe acquistarlo?

Chiunque sia alla ricerca di un notebook dalle prestazioni che sappiamo davvero sostituire la maggior parte di quelle di un PC desktop di fascia alta, ma anche da coloro che cercano il massimo coinvolgimento durante le sessioni di gioco. Questo modello, infatti, si distingue non solo per le sue elevate prestazioni, ma anche per il suo schermo da 17.3", che con la sua diagonale più ampia rispetto ai tradizionali 15", offre un'esperienza visiva più immersiva, migliorando l'esperienza utente sia per il lavoro che per il divertimento.

Questo Pulse 17 di MSI è ideale poi non solo per chi ricerca alte prestazioni da una scheda video all'avanguardia, come la RTX 4060, ma anche per coloro che desiderano un processore potente e aggiornato. Invece di puntare sui consueti modelli Intel Core i7 di 12° generazione, questo Pulse 17 utilizza i più recenti processori di 13° generazione, offrendo un supporto ancora migliore alla già eccellente scheda video durante le sessioni di gioco.

Il prezzo di 1.599,00€, benché significativo, rappresenta attualmente il valore più basso mai registrato da Amazon per questo notebook, posizionandolo tra le offerte più vantaggiose di questa ultima parte dell'anno. Anche se il Black Friday di novembre è alle porte, non è garantito che il prodotto sarà nuovamente scontato, come accaduto durante la Festa delle Offerte Prime. Pertanto, si consiglia di acquistare ora per evitare di doverlo fare in seguito a un prezzo superiore. In passato, infatti, il dispositivo è stato offerto a 1.899,00€ e tende spesso a tornare al suo prezzo ufficiale di 2.199,00€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

