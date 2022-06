In attesa di poter mettere le mani sulla nuova linea di schede video desktop Intel Arc Alchemist, una di queste è stata avvistata in un preassemblato di MSI che, stando al listino di JD.com, sarà dotato di una Intel Arc A380 6G OC. Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, il PC potrà essere equipaggiato con un processore Intel Core i3-12100F o Core i7-12700KP, una scheda madre A610 o Z690, nonché una quantità di RAM e spazio di archiviazione su SSD variabili. L’unico componente presente di serie fisso sarà proprio la nuova GPU dedicata Intel.

Segnaliamo che, nonostante venga riportato il marchio MSI, è possibile che il prodotto non faccia parte della line-up ufficiale dell’azienda taiwanese, come le più note gamme Trident o Aegis. Infatti, in Asia alcuni produttori realizzano computer con componenti di un determinato marchio famoso, come ASUS, Gigabyte, o, per l’appunto, MSI, sebbene non si tratti di prodotti ufficiali veri e propri. Anche in questo caso, il PC utilizza uno chassis MSI MAG Shield M301 personalizzato da una società chiamata Xinshisu.

L’annuncio ci ha anche permesso di avere una prima idea delle prestazioni ottenibili, in quanto viene indicato che alcuni MOBA piuttosto popolari sul territorio cinese, come League Of Legends, saranno in grado di girare da 84 a oltre 200 fps a risoluzione Full HD (1080p) con impostazioni qualitative medio-basse.

Photo Credit: JD.com

Photo Credit: JD.com

Stando agli ultimi rumor, Arc A380 sarà una scheda equipaggiata con la GPU ACM-G11 con 8 Xe-Core e dovrebbe usare un bus per la memoria di 96 bit (mentre le varianti mobile sono limitate a 64 bit). Complessivamente, si avranno a disposizione 128 Vector Engine, per un totale di 1.024 thread, che funzionano a 2,45GHz, 16 Tensor Core, 32 render output unit e 32 texture mappers, accoppiati a 6GB di memoria GDDR6 con un’ampiezza di banda complessiva. Per ciò che concerne i consumi, Intel Arc A380 dovrebbe richiedere solo 75W e dovrebbe offrire performance simili a una NVIDIA GeForce GTX 1650 Super.

Purtroppo, non sono stati forniti ulteriori dettagli inerenti a prezzo e disponibilità, ma non dovrebbe mancare molto al suo debutto sul mercato.