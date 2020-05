MSI svela l’Optix G275C, un nuovo monitor curvo da 165Hz

Il mondo dei monitor gaming si sta facendo sempre più denso di proposte, molte delle quali dotate di caratteristiche simili e prezzi più o meno competitivi. MSI non è nuova in questo settore, anzi; la casa taiwanese è uno dei marchi più noti del settore, merito anche dei suoi pannelli IPS-Level in grado di restituire una resa dei colori superiore a quella di tutti gli altri pannelli TN che troviamo in commercio nelle medesime fasce di prezzo.

Di recente, MSI ha annunciato l’imminente arrivo sul mercato di un nuovo monitor curvo, l’Optix G275C, destinato al settore gaming. Si tratta di un monitor FullHD da 27” in formato 16:9, con bordi estremamente sottili ed equipaggiato con un pannello VA prodotto da Samsung, che offre una frequenza di aggiornamento pari a 165Hz. In questo caso non abbiamo quindi l’IPS-Level citato in precedenza.

Il resto delle specifiche comprende una curvatura 1500R, un tempo di risposta di 1ms, un rapporto di contrasto tipico pari a 3000:1, una luminosità di 250nit, angoli di visione pari a 178°/178° e una copertura sRGB del 113% e DCI-P3 del 90%. C’è il supporto alla tecnologia AMD FreeSync e, inoltre, in futuro dovrebbe arrivare anche il supporto al G-Sync tramite un aggiornamento.

Il nuovo MSI Optix G275C è dotato di una solida base d’appoggio con forma a V e misura 611,5 x 219,6 x 456,6 mm, per un peso complessivo di 6,7kg. Il monitor ovviamente può anche essere montato a muro o su un braccio da scrivania, grazie al supporto allo standard VESA 100 x 100 mm.

Il monitor è provvisto di alcune tecnologie proprietarie di MSI per salvaguardare la vista come Anti-Flicker e Less Blue Light. Dispone inoltre di un supporto inclinabile da -5° a 20°, mentre il design è sobrio e con colori scuri. Lato connettività, troviamo un connettore DisplayPort 1.2, due connettori HDMI e un’uscita audio.

Il prezzo di vendita e la disponibilità non sono stati ancora annunciati.