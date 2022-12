Con il CES 2023 ormai alle porte, le aziende si preparano al lancio dei portatili di nuova generazione. Fra queste, MSI rilascerà un nuovo aggiornamento del suo TITAN GT77 già a gennaio del prossimo anno, con poche novità esterne ma con hardware totalmente nuovo al suo interno. La nuova versione avrà innanzitutto un pannello di tipo Mini-LED con risoluzione 4K e frequenza d’aggiornamento di 144Hz, rispetto al precedente display 4K da 120Hz, oltre a una conformità allo standard DisplayHDR1000 e una copertura DCI-P3 del 100%.

Stando a Notebookcheck, è molto probabile che il nuovo TITAN GT77 faccia uso di un Core i9-13900HX, un processore 24 core composto da 8 P-Core e 16 E-Core, con un clock massimo di 5,38GHz. I portatili della serie TITAN di MSI supportano inoltre configurazioni CPU e GPU fino a un totale di 250W, il che suggerisce una probabile presenza di una scheda video dedicata RTX 4090 mobile di Nvidia, già anticipata per Omen 17 di HP.

Fonte: MSI

Come mostrato nella slide trapelata, il nuovo portatile manterrà poi una tastiera con retroilluminazione RGB e switch tattili Cherry MX, insieme a una batteria da 99.9 Wh, supporto al WiFi 6E, attraverso una scheda di rete Intel Killer AX1690, Bluetooth 5.3 e un sistema audio Dynaudio con due casse e due subwoofer da 2W. Proprio come molti produttori, MSI dovrebbe annunciare il suo nuovo modello al CES 2023, un evento che sembra avere molta carne al fuoco, a cominciare dalle novità di Nvidia per quanto riguarda il resto dei modelli RTX 40, passando per le rimanenti CPU desktop Core di 13a generazione e la Arc A580 di Intel e i processori Ryzen 7000 con 3D V-Cache. Non resta che attendere la data dell’evento, ormai dietro l’angolo, per togliere finalmente il velo ai prodotti attesi.