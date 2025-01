Musica Hi-res a basso costo: FiiO crea l'erede dell'iPod

FiiO ha annunciato il suo nuovo lettore audio portatile JM21, in vendita da fine gennaio a soli $149 negli Stati Uniti. Il dispositivo, che opera su base Android, offre specifiche avanzate come doppio DAC, supporto per schede microSD fino a 2TB e un design compatto da 13mm di spessore e 165g di peso.

Il JM21 si posiziona come un'alternativa più economica al modello di punta M23 da $699, puntando a rendere l'audio hi-res accessibile a un pubblico più ampio. Nonostante il prezzo contenuto, le caratteristiche tecniche sono di alto livello:

Doppio DAC CS43198

3GB di RAM e 32GB di memoria interna espandibile

Processore octa-core Snapdragon 680

Display da 4,7 pollici

Uscita bilanciata da 4,4mm con potenza 700mW+700mW

Wi-Fi dual band con DLNA e AirPlay

Bluetooth 5.0 con codec aptX HD, LDAC e altri

Android 13 con interfaccia personalizzata FiiO

Potremmo essere di fronte a un serio erede dell'iPod, finalmente a un prezzo accessibile.

La batteria promette fino a 12 ore di autonomia con ricarica rapida in 2 ore. Il lettore supporta tutti i principali servizi di streaming hi-res e può essere utilizzato anche come DAC USB per PC.

Con queste specifiche e dimensioni compatte, il JM21 si propone come valida alternativa ai lettori MP3 di fascia bassa, offrendo prestazioni audio superiori a un costo molto contenuto. FiiO punta così ad ampliare il proprio mercato, rendendo l'esperienza di ascolto hi-res alla portata di un pubblico più ampio.

Le immagini mostrano un design elegante e moderno, con un'interfaccia utente Android personalizzata da FiiO per ottimizzare l'esperienza d'uso. La compattezza del dispositivo lo rende facilmente trasportabile in tasca o in borsa senza risultare ingombrante.

L'uscita audio bilanciata da 4,4mm e la potenza di 700mW per canale garantiscono prestazioni di alto livello anche con le cuffie più performanti. La presenza di varie opzioni di connettività come SPDIF e uscita di linea aumenta la versatilità del lettore.

Il JM21 sarà disponibile sul mercato da fine gennaio 2024. Gli appassionati di audio potranno valutare le sue prestazioni durante il CES 2025, dove FiiO presenterà il dispositivo al pubblico per la prima volta.