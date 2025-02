Musk ha offerto 97 miliardi per comprare OpenAI

Elon Musk vuole comprarsi OpenAI. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il magnate avrebbe presentato un'offerta da 97,4 miliardi di dollari per acquisire il ramo no-profit di OpenAI. La proposta sarebbe stata consegnata nella mattinata di ieri al consiglio di amministrazione di OpenAI, che l'avrebbe già rifiutata.

Musk, che ha co-fondato OpenAI con Altman nel 2015 prima di lasciare l'azienda nel 2019, vede questa offerta come un tentativo di riportare la società alla sua missione originale di sviluppare l'AI in modo sicuro e aperto. In una dichiarazione al Wall Street Journal, Musk ha affermato: "È tempo che OpenAI torni ad essere la forza open-source e sicura che era un tempo. Ci assicureremo che ciò accada".

L'offerta di oltre 97 miliardi di dollari riunisce xAI, la società di intelligenza artificiale di Musk, e importanti venture capitalist come Valor Equity Partners, il magnate di Hollywood Ari Emanuel e 8VC, la società di venture capital del co-fondatore di Palantir Joe Lonsdale.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La risposta di Altman non si è fatta attendere, che ha commentato ironicamente su X dichiarando "No grazie, ma compreremo Twitter per 9,74 miliardi di dollari se vuoi".

La presentazione di un'offerta d'acquisizione complica ancora di più i piani di OpenAI di convertirsi in una struttura a scopo di lucro, specialmente dopo che Musk ha promesso di eguagliare o superare eventuali offerte più alte. Altman è già impegnato in negoziazioni con Microsoft e altri stakeholder per la partecipazione azionaria alla struttura for-profit, ma la mossa di Musk potrebbe cambiare le carte in tavola.

Non sappiamo se Musk e i suoi soci riusciranno davvero e mettere le mani su OpenAI, quel che è certo è che la proposta di acquisizione ha riacceso una rivalità sopita da tempo. Si tratta della mossa più audace fatta finora per sfidare quello che considera a tutti gli effetti un "tradimento" della missione originale di OpenAI, un'accusa per la quale Musk sta attualmente facendo causa alla società.