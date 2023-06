Se siete soliti stare molto al PC per lavoro o per studio, acquistare un mouse di ottima qualità è un investimento da fare il prima possibile. Per questo, abbiamo pensato di consigliarvi il modello Logitech MX Maste 2S disponibile a un prezzo scontato addirittura del 13%, ma solamente per poco!

Trattandosi di uno dei top di gamma e best seller Logitech, vi invitiamo a sfruttare quanto prima l’offerta, almeno fintanto che potrete portarlo a casa a soli 59,90€ invece di 69,00€.

Con il mouse MX Master 2S di Logitech potrete lavorare rapidamente su qualsiasi progetto, rendendo il copia e incolla di testi, immagini e file un’operazione semplice e super veloce. Basta scaricare il software Logitech Options per iniziare a sfruttare al massimo le sue funzionalità e personalizzare al meglio la vostra esperienza di utilizzo. Inoltre, non importa quale superficie stiate utilizzando, il mouse MX Master 2S vi offrirà sempre un controllo impeccabile, persino sul vetro, grazie alla sua precisione massima di 4.000 DPI.

La connessione al computer tramite il cavo di ricarica micro USB, inoltre, è un’opzione rapida e comoda che vi consente di ricaricare il vostro mouse per un’intera giornata in soli 3 minuti! Mentre, se preferite lavorare senza filo, una carica completa vi permette di sfruttare la connessione wireless fino a 70 giorni, garantendovi una lunga autonomia.

Non meno importante, la navigazione attraverso lunghi documenti o pagine web diventa più fluida e veloce grazie allo scroller del mouse, che si adatta alla velocità desiderata. Potrete passare senza sforzo dallo scorrimento con clic a quello ultraveloce, rendendo la vostra esperienza di navigazione ancora più efficiente! Infine, la forma ergonomica e sagomata del mouse MX Master 2S vi offre un comfort eccezionale per mano e polso. I pulsanti e lo scroller sono posizionati strategicamente per garantire un movimento uniforme e preciso che non metta sotto sforzo la zona implicata!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!