Fra i modelli più attesi della nuova generazione di schede video RTX 4000 di Nvidia, ormai lanciate ufficialmente sul mercato con il primo modello top di gamma RTX 4090, c’era anche la variante TITAN. Questa era trapelata nelle indiscrezioni pre-lancio attraverso la GPU AD102, che includerebbe un totale di 18176 CUDA core, almeno stando a quanto emerso in precedenza su Videocardz. L’ipotetica RTX 4000 TITAN sarebbe equipaggiata con ben più di 24GB di VRAM GDDR6X, rappresentando in questo modo la scheda video top di gamma assoluta della nuova serie.

L’insider kopite7kimi, solitamente affidabile per quanto riguarda le informazioni sui futuri prodotti Nvidia, ha però da poco pubblicato un post dove afferma che “non vedremo nessuna TITAN Ada Lovelace”, spegnendo così le speranze di quegli utenti che erano in attesa di una scheda video estremamente potente, come questa specifica versione. Potremo quindi aspettarci che il processore grafico AD102 dotato di tali specifiche debutti sulla RTX 4090 Ti, attesa nel corso del prossimo anno.

We won't see Titan of Ada Lovelace. — kopite7kimi (@kopite7kimi) October 17, 2022

Scordiamoci anche possibili modelli dotati con 48GB di memoria video: è molto probabile che la RTX 4090 Ti sarà equipaggiata con 24GB di VRAM GDDR6X. Riguardo al processore grafico, sappiamo che l’AD102-450 nella sua versione completa dovrebbe essere fino all’11% più performante rispetto alla RTX 4090 standard, inoltre la scheda sarà equipaggiata con una memoria più veloce e avrà un TGB più alto, che tuttavia non dovrebbe affatto raggiungere gli spaventosi 800W paventati in passato.

Basandoci su questa indiscrezione, viene da pensare che Nvidia abbia definitivamente abbandonato la fascia TITAN: l’azienda non commercializza una GPU di questo segmento ormai da alcuni anni, l’ultimo modello è stata infatti la TITAN RTX con architettura Turing. Rimanendo in tema RTX 4000, CableMod ha da poco presentato un pratico adattatore a 90° pensato per ovviare allo scomodo connettore d’alimentazione posto nella parte frontale della RTX 4090, facilitando in questo modo l’assemblaggio nei case dove lo spazio è ridotto. Ve ne abbiamo parlato in un articolo.