Nest WiFi: il router di Google con assistente vocale integrato

Google ha svelato Nest WiFi, un nuovo sistema di router e satelliti Wi-Fi mesh a cui non manca nemmeno un assistente intelligente integrato.

Google ha annunciato Nest WiFi, andando a migliorare il precedente Google WiFi grazie a nuove funzioni tra cui l’integrazione di uno smart speaker con assistente vocale (Google Assistant).

Nest WiFi: router e satellite.

Il sistema include il router Nest WiFi, da collegare direttamente al modem e un satellite per aumentarne la copertura tramite rete mesh. Secondo Google il nuovo Nest WiFi offre una velocità doppia e fino al 25% di copertura in più rispetto alla generazione precedente.

Presentato come sistema modulare, Nest WiFi è integrabile con nuovi satelliti da aggiungere in più punti della casa, per essere sicuri di avere una copertura sempre ottimale. Essendo dotato di assistente vocale integrato, grazie al quale può replicare tutte le funzioni del nuovo Nest Mini, sarà possibile gestire in questo modo molte delle sue capacità.

Il Nest WiFi ha una connettività intelligente che permette ai dispositivi domestici di collegarcisi direttamente senza la necessità di un hub. Google aggiungerà anche la funzionalità Thread nei prossimi mesi, per fornire una connettività sicura per i dispositivi domestici intelligenti come sensori di movimento, serrature e altro ancora.

Il dispositivo è configurabile e controllabile facilmente dall’app Google Home. Potete ad esempio condividere la password del Wi-Fi con chi viene a trovarvi, dare priorità ad alcuni dispositivi, testare la velocità della vostra rete e fare altre operazioni come impostare una rete guest o cambiare la password.

È anche possibile gestire reti separati – ad esempio quella nella casa dei vostri genitori – per intervenire a distanza in caso di problemi, o mettere un periodo d’uso del Wi-Fi (oltre a bloccare contenuti) nel caso abbiate un figlio o una figlia.

I tre colori del Nest WiFi.

Il nuovo sistema Nest WiFi presenta un design dai bordi morbidi e arrotondati e un’illuminazione discreta. Sarà disponibile in tre colori – neve, sabbia e nebbia -a partire dal 4 novembre a un prezzo di partenza di 269 dollari per il kit composto da router e satellite e da 349 dollari per il kit composto dal router e due satelliti.