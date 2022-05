Nel corso degli ultimi giorni, abbiamo parlato molto dei nuovi processori Ryzen 7000 di AMD, dopo che la compagnia ha tenuto la sua conferenza in occasione del Computex 2022. Ricordiamo che le CPU, nome in codice “Raphael“, saranno realizzate sul nodo di processo a 5nm di TSMC, nonché basate sull’architettura Zen 4, la quale introdurrà diversi miglioramenti, tra cui un IPC più alto, il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0 e l’integrazione di una GPU basata su RDNA 2.

Fino ad ora, si è sempre detto che l’interfaccia PCIe 5.0 sarà supportata dalla CPU, ma non è stato specificato se altrettanto sarebbe stato valido anche per i chipset serie 600. Tuttavia, un indizio è giunto tramite il sito di PCI-SIG, sul quale è stata confermata l’interoperabilità dei chipset AMD 600 con i dispositivi PCIe 4.0 x4 con una velocità di trasferimento dati di 16GT/s, il che potrebbe indicare il mancato supporto a PCIe 5.0. Ciò significa che AMD e ASMedia, azienda che si occupa di progettare i chipset per AMD, dovrebbero lavorare, in futuro, a eventuali nuove revisioni per tenere il passo con i rivali.

Photo Credit: MSI

Tuttavia, attualmente sono pochi i chip convalidati da PCI-SIG che supportano l’interfaccia PCIe 5.0, tra i quali troviamo le CPU Alder Lake e Sapphire Rapids di Intel, FPGA di Intel, il redriver PCIe 5.0 di Phison, il controller dell’SSD 1743 di Samsung e vari moduli IP di Broadcom, Cadence e Synopsys.

Per ora, non ci rimane altro che attendere una comunicazione ufficiale da parte di AMD e dei maggiori produttori di schede madri per confermare che PCIe 5.0 sarà supportato solo dai processori Ryzen 7000 e non anche dai nuovi chipset serie 600.

