Come riportato in una precedente notizia, AMD aveva inizialmente aggiornato le pagine web relative ai nuovi processori Ryzen 7000X3D con la data di disponibilità ufficiale, che indicava inizialmente il 14 febbraio, giorno di San Valentino. L’azienda ha rimosso il dato dalle sue pagine subito dopo, lasciando intuire che la cosa non fosse definitiva. La conferma arriva ora da un comunicato ufficiale, il quale precisa che la data riportata era errata. Le nuove CPU con 3D V-Cache non hanno quindi ancora una data di lancio ufficiale, nonostante dovrebbero comunque debuttare il prossimo mese.

“Come sapete, oggi AMD.com ha pubblicato brevemente una data di lancio per i processori desktop Ryzen serie 7000X3D; tuttavia, quella data non è corretta. Al momento non abbiamo confermato una data di lancio. Forniremo aggiornamenti sulla disponibilità prevista di questi processori in una data futura.”

Così recita il comunicato ufficiale emesso dalla casa di Sunnyvale. Come ben sappiamo, i modelli attesi per il debutto sono inizialmente tre, vale a dire Ryzen 9 7950X3D dotato di 16 core e Ryzen 9 7900X3D con 12 core, entrambi equipaggiati con cache L3 di 128MB, finendo con Ryzen 7 7800X3D da 8 core e 96MB di cache L3. Quest’ultima è stata ulteriormente ingrandita rispetto la precedente generazione X3D, il cui unico modello è stato il Ryzen 7 5800X3D, in modo da sfruttare maggiormente quelli che sono i vantaggi che scaturiscono da applicazioni che ne fanno ampio uso, in particolar modo i giochi tripla A dalla grafica più avanzata.

Come riportato dal grafico pubblicato dall’azienda, i nuovi processori Ryzen 7000X3D dovrebbero offrire prestazioni generalmente migliori dell’attuale top di gamma Intel, ovvero Core i9-13900K, attualmente il top di gamma delle proposte concorrenti, almeno fino all’uscita del Core i9-13900KS, in grado di spingersi fino a 6GHz. Le novità non si fermano tuttavia qui, dato che entrambe le società hanno da poco presentato e lanciato le loro opzioni da 65 e 35W, di cui abbiamo già recensito i modelli AMD.