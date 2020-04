Noctua, ecco i dissipatori compatibili con il socket Intel LGA1200

Tramite un articolo sul proprio sito ufficiale, Noctua risponde a una delle domande più importanti poste dai clienti Intel che hanno intenzione di aggiornare la propria piattaforma: “i dissipatori della casa austriaca attualmente sul mercato, sono compatibili con il nuovo socket LGA1200?”

La risposta, fortunatamente, è affermativa per la maggior parte dei prodotti ed è anche estremamente dettagliata sulle modalità con cui questi potranno essere montati sulle CPU che adotteranno Intel LGA1200.

dissipatori che comprendono il kit di montaggio per i socket LGA1200/LGA115x

NH-C12P SE14

NH-C14

NH-C14S

NH-D15 (normale e chromax.black)

NH-D15S

NH-D14

NH-L12

NH-L12S

NH-L9i (normale e chromax.black)

NH-L9x65

NH-U14S

NH-U12A

NH-U12S (normale e chromax.black)

NH-U12P SE2

NH-U9S

NH-D9L

NH-U9B SE2

Per chi invece fosse in possesso dei modelli che elenchiamo qui sotto, Noctua ha in serbo un’opzione estremamente gradita da non lasciarsi sfuggire, ovvero la possibilità di renderli compatibili con il socket LGA1200 tramite il kit gratuito NM-i115x , ordinabile tramite questo form.

Dissipatori per cui è disponibile il kit NM-i115x gratuitamente

NH-C12P

NH-D15 SE-AM4

NH-L9x65 SE-AM4

NH-U12

NH-U12F

NH-U12P

NH-U12P SE1366

NH-U12S SE-AM4

NH-U9

NH-U9F

NH-U9B

Anche questi modelli possono essere aggiornati tramite il kit NM-i115x per ottenere la compatibilità con LGA1200, ma non rientrano nella promozione che consente di ottenere il kit gratuitamente. Se siete interessati all’acquisto, lo trovate su Amazon a poco meno di 7 euro.

Dissipatori per cui il kit NM-i115x va acquistato

NH-U12DO (Versione A3 non compatibile)

NH-U12DX

NH-U12DX 1366

NH-U12DX i4

NH-U9DX i4

NH-U9DX 1366

NH-U9DO (Versione A3 non compatibile)

Infine è riportata una lista dei modelli non compatibili e che non è possibile aggiornare in alcun modo.

Dissipatori non compatibili con il socket Intel LGA1200

NH-U14S TR4-SP3

NH-U12S TR4-SP3

NH-U9 TR4-SP3

NH-U12DO A3

NH-U9 DO A3

NH-L9a

NH-L9a-AM4

NH-L9a-AM4 chromax.black