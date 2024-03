Noctua NH-D12L arriva in versione chromax.black, già compatibile con Intel Arrow Lake

Noctua ha svelato un nuovo dissipatore che farà felici tutti gli amanti del raffreddamento ad aria che non apprezzano il particolare schema di colori dell’azienda: il nuovo NH-D12L chromax.black è infatti totalmente nero, per la gioia di tutti quelli a cui non piace l’abbinata panna-marrone tipica della casa austriaca.

Colorazione a parte, non cambia nulla rispetto al Noctua NH-D12L già in commercio: si tratta di un dissipatore a doppia torre con ventola centrale, un design che assicura totale compatibilità con qualsiasi RAM. Il dissipatore è 13mm più basso rispetto ai modelli Noctua standard con ventole da 120mm, risultando quindi adatto anche ai case più compatti, dove prima era possibile installare solamente dissipatori con ventole da 92mm.

Compatibilità socket Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1151 / 1150

AMD AM5 / AM4 Altezza 145 mm Larghezza 125 mm Profondità 113 mm Peso 890 grammi Ventole incluse 1x NF-A12x25r

La novità del Noctua NH-D12L chromax.black sta nella compatibilità con socket LGA 1851, quello che ospiterà i prossimi processori Intel. Il nuovo dissipatore è pronto per i processori Arrow Lake di prossima generazione, ma è compatibile anche con socket Intel LGA 1700 e LGA 1200 e AMD AM4 e AM5, supportando praticamente tutti i processori più moderni.

Come il modello classico, il nuovo Noctua NH-D12L chromax.black è perfetto per i sistemi più compatti (è ideale per alloggiamenti 4U) dove non si vuole rinunciare alle prestazioni di raffreddamento, pur avendo meno spazio a disposizione. La colorazione nera è perfetta per le build più sobrie, che puntano più alla sostanza che al tripudio di LED RGB, e può già essere acquistato su Amazon a 109,90€, 10€ in più rispetto al modello classico.