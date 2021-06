Noctua: non solo nuovi dissipatori, arriverà anche un prodotto inedito

La roadmap recentemente svelata da Noctua indica che l’azienda sta lavorando su sistemi di raffreddamento per i processori Intel che utilizzano il package LGA4189. Data l’attività dell’azienda, almeno alcuni di questi prodotti saranno probabilmente destinati a workstation basate su CPU Intel Ice Lake-SP. La roadmap non rivela alcuna specifica dei dispositivi, ma viene indicato che arriveranno sul mercato entro il terzo trimestre di quest’anno. Inoltre, la slide non rivela quanti modelli Noctua preveda di introdurre nel corso dei prossimi mesi.

Al momento, solo le CPU Intel Xeon Scalable ‘Ice Lake-SP’ e ‘Cooper Lake’ di terza generazione utilizzano un tale form factor. Tuttavia, poiché questi ultimi sono disponibili solo per clienti selezionati, il sistema di raffreddamento di Noctua per i processori LGA4189 sarà principalmente rivolto ai primi chip che potranno essere utilizzati sia sui server che le workstation. Tuttavia, resta da vedere se Intel deciderà di offrire versioni speciali dei suoi Ice Lake-SP sui desktop di fascia alta (HEDT).

Noctua non è certamente la prima arrivata nella realizzazione dei dissipatori per CPU di livello aziendale, compresi EPYC e Ryzen Threadripper di AMD, Xeon Scalable di Intel e persino Intel Xeon Phi. Nessuno dei dispositivi di raffreddamento per server e workstation di Noctua è progettato per server rack (dove vengono utilizzati la maggior parte degli EPYC e degli Xeon); invece, sono destinati alle workstation desktop. Detto questo, sembra che la compagnia stia lavorando ad almeno un prodotto per sistemi desktop con CPU installabili su socket LGA4189 e non è escluso che l’azienda si rivolgerà anche ai server rack.

Un’altra sorprendente aggiunta alla roadmap è un ventilatore da tavolo, previsto per il secondo trimestre del 2022. Un prodotto di questo genere, silenzioso ma efficiente, sarebbe molto utile in estate e i fan di Noctua probabilmente apprezzerebbero un dispositivo con la classica combinazione di colori che da sempre caratterizza le ventole della compagnia.