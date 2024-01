DeepCool presenta nuovi dissipatori e ventole: Assassin 4S, FT Slim e Mystique

DeepCool ha svelato al CES 2024 una serie di nuovi e innovativi prodotti di raffreddamento e case, focalizzandosi sui dissipatori AIO Mystique e Mystique Plus, che mantengono lo stile geometrico e minimalista distintivo di DeepCool. La serie Mystique presenta radiatori da 240 mm e 360 mm, mentre il modello Mystique Plus è esclusivamente un 420 mm con un blocco pompa più grande e un display dedicato. Prodotti che potrebbero scombussolare la classifica dei migliori dissipatori a liquido.

Il blocco pompa della serie Mystique include uno schermo LCD IPS da 2.8 pollici con risoluzione di 480 x 640 pixel, che può visualizzare informazioni in tempo reale. Tutti gli AIO utilizzano la quarta generazione della pompa progettata internamente da DeepCool, abbinata alle ventole FT12 SE con cuscinetti dinamici fluidi. Il modello Mystique Plus 420 è progettato per processori overcloccati ad alta potenza, con un blocco pompa più grande, schermo da 3.4 pollici e un radiatore massiccio da 140 mm x 420 mm.

Passando all'Assassin 4S, è un dissipatore ad aria per CPU, disponibile nelle varianti nero e bianco. Rispetto all'Assassin 4, il 4S è più sottile e utilizza una singola ventola da 140 mm tra due pile di alette. Questa configurazione fornisce un'elevata potenza di raffreddamento senza la necessità di una seconda ventola in configurazione "push". Il dissipatore presenta un setup a 7 heatpipe che estrae il calore dalla base, con una ventola al centro dotata di un interruttore fisico per regolare prestazioni e silenziosità.

Infine, DeepCool presenta anche le nuove ventole FT9 Slim (90 mm) e FT12 Slim (120 mm). Caratterizzate da un design minimalista completamente nero, con telaio sottile per massimizzare le dimensioni delle pale. Le ventole FT9 Slim offrono un flusso d'aria massimo di 31.18 CFM, pressione statica di 4.8 mm H₂O e meno di 31 dBA di rumore.

Le FT12 Slim, più grandi, offrono 58.9 CFM di flusso d'aria massimo, pressione statica di 2.42 mm H₂O e meno di 32.2 dBA di rumore. Tutte le nuove ventole DeepCool sono coperte da garanzie pluriennali, confermando l'impegno dell'azienda per la qualità e l'affidabilità dei loro prodotti.