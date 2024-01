Dissipatori ibridi, magari è la volta buona con questo XPG?

XPG, un marchio specializzato nel PC Gaming, ha presentato un nuovo dissipatore per CPU che riduce un design all-in-one alle dimensioni di un normale dissipatore a torre. Un design ibrido, dunque, che permette di avere i benefici della dissipazione a liquido con un’installazione più semplice e comoda.

L’idea è interessante ma finora i dissipatori ibridi non si sono rivelati una vera soluzione. Stavolta però, forse, le cose stanno diversamente.

L'XPG Hybrid Cooler presenta una pompa, un loop e un radiatore racchiusi tra due ventole da 120 mm. Il risultato è più leggero di un raffreddatore a doppia torre di dimensioni simili, ma è comunque in grado di raffreddare CPU con TDP fino a 280W. Dovrebbe arrivare sul mercato la prossima estate, ma ancora non sappiamo se sarà disponibile anche in Italia.

I colleghi di Tom’s Hardware USA hanno avuto l’occasione di manipolare il dispositivo: lo hanno smontato, rimosso la pompa dal radiatore e separato le ventole da 120 mm dal nucleo centrale. Diventa così evidente un approccio di design semplice ed efficace.

XPG utilizza naturalmente le sue ventole. In particolare, il nucleo centrale del dissipatore è affiancato da ventole Vento Pro 120 PWM. Queste hanno uno spessore di 25 mm e funzionano da 900 a 2.150 giri/min in modalità PWM per un massimo di 75 CFM, mantenendo i livelli di rumore al di sotto dei 28 dB. Tra le due ventole Vento Pro 120 PWM è visibile il radiatore (anch'esso spesso 25 mm). È anche stata rimossa la pompa/ventola per l'ispezione.

Quello esposto al CES 2024 in ogni caso è un prototipo, e la versione finale del prodotto sarà senz’altro diversa - per esempio qui manca ancora il sistema di illuminazione RGB. Potrebbe essere aggiunto anche un piccolo schermo LCD, forse come opzione.