Noctua ha reso disponibile gratuitamente il design di una griglia per ventole da 120mm ad alta efficienza. L'annuncio è stato fatto tramite il profilo X dell'azienda, che ha condiviso il file 3D su Printables per chiunque voglia realizzarla con una stampante 3D o una taglierina laser.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La griglia, originariamente sviluppata per l'alimentatore Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition, offre prestazioni superiori rispetto alle soluzioni standard. Secondo Noctua, il design "assicura gradienti di pressione fluidi quando le pale della ventola passano attraverso i montanti radiali", risultando in un flusso d'aria maggiore e una riduzione del rumore di circa 2dB(A).

Il modello 3D è rilasciato sotto licenza Creative Commons 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0), che permette di modificarlo e condividerlo liberamente, a patto di attribuirne la paternità a Noctua, utilizzarlo solo per scopi non commerciali e mantenere la stessa licenza.

L'evento si inserisce in una serie di iniziative promozionali di Noctua e Seasonic, che includono anche un giveaway di portachiavi per gli utenti che hanno commentato il post sull'alimentatore sulla piattaforma cinese BiliBili (non per noi, ovviamente). Tutto questo è stato pensato per celebrare il successo del lancio del Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition (acquistabile su Amazon), una versione migliorata e più silenziosa del già eccellente alimentatore di punta di Seasonic.

Noctua ha condiviso anche altri progetti 3D scaricabili gratuitamente, tra cui:

NV-AA1-12 Airflow Amplifier: trasforma una ventola Noctua da 120mm in un ventilatore da scrivania simile all'NV-FS1 (senza il supporto)

NA-FD1 Fan Duct: migliora le prestazioni delle ventole Noctua nei case SFF con spazi significativi

NA-FMA1 120mm/140mm Adaptor: per adattare le ventole Noctua da 120mm

Questa tendenza a condividere gratuitamente alcuni dei suoi design è uno dei motivi per cui Noctua è così apprezzata, oltre all'eccellenza dei suoi prodotti e alle particolari scelte cromatiche.