Noctua veste di nero un altro dissipatore, per la gioia di chi odia il marrone

Giusto in tempo per l’imminente lancio da parte di Intel dei suoi processori Core “Alder Lake” di dodicesima generazione, Noctua ha introdotto il suo nuovo dissipatore completamente in colorazione nera per CPU su socket LGA1700. Il nuovo dispositivo di raffreddamento Noctua NH-U12A chromax.black promette di unire prestazioni elevate, un funzionamento silenzioso e uno schema di colori che si adatta meglio alla maggior parte delle build in circolazione rispetto alla tipica estetica beige e marrone dell’azienda.

Photo Credit: Noctua

Noctua NH-U12A chromax.black è un classico sistema di raffreddamento ad aria ad alte prestazioni che presenta un grande dissipatore di calore in alluminio, una base in rame, sette spesse heatpipe e due ventole PWM NX-A12x25 da 120 mm. Queste ultime possono girare da 450 a 2.000 RPM e generare un flusso d’aria massimo di 102,1 m3/hm mantenendo livelli di rumorosità piuttosto bassi (fino a 22,6 dbA). Il dispositivo pesa 1.220g quando le due ventole sono collegate ed è alto 158mm; quindi, avrete bisogno di uno chassis abbastanza spazioso.

L’NH-U12A chromax.black è inoltre dotato del sistema di montaggio multi-socket SecuFirm2 di Noctua, compatibile con tutti i moderni socket Intel (LGA1700, LGA1200, LGA115x, LGA2011, LGA2066) e la maggior parte di quelli AMD (AM4, AM3, AM2, FM1, FM2 ). Noctua tradizionalmente non elenca una classificazione TDP per i suoi prodotti, ma menziona invece il proprio Standardized Performance Rating (NSPR). Il Noctua NH-U12A ha un rating di 169 NSPR, che è solo leggermente inferiore rispetto a quello di NH-D15, che raggiunge 183 NSPR.

Photo Credit: Noctua

Per affrontare le configurazioni basate su Alder Lake (o qualsiasi nuova build in cui il nero è il colore preferito), Noctua si sta preparando al lancio di quattro prodotti: il dissipatore per CPU NH-U12A chromax.black, la ventola NF-A12x25 da 120mm chromax.black completamente nera (e fornita con pad antivibrazione di vari colori) e le cover per i dissipatori NA-HC7 e NA-HC8.

Roland Mossig, amministratore delegato di Noctua, ha affermato:

Siamo consapevoli di quanto i nostri clienti aspettassero con impazienza questi prodotti e ci sarebbe piaciuto farli uscire prima, ma prima abbiamo dovuto dedicare un po’ di tempo in più per assicurarci di poter eguagliare esattamente le prestazioni delle ventole nella classica colorazione marrone e poi le cose sono state ulteriormente ritardate da vari problemi della catena di approvvigionamento dovuti alla pandemia. Con prodotti che sono stati perfezionati nei minimi dettagli, cose apparentemente semplici come la creazione di una versione con un colore diverso possono finire [per] essere sorprendentemente complicate, ma ora siamo entusiasti di essere finalmente in grado di offrire questi prodotti tanto attesi ai nostri clienti.

I prezzi consigliati al pubblico dei nuovi prodotti Noctua sono i seguenti: