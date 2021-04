Non aggiornate a Ubuntu 21.04: il PC potrebbe non avviarsi

Gli appassionati del sistema operativo Linux sapranno sicuramente che recentemente è stata pubblicata la versione 21.04 di Ubuntu, una delle distribuzioni più popolari attualmente in circolazione che integra per la prima volta Wayland come display server predefinito. Tuttavia, sembra che molti che desiderano aggiornare da un’edizione precedente, come ad esempio la 20.04 o la 20.10, non siano in grado di farlo. Infatti, stando al portale OMG! Ubuntu! è presente un bug che impedisce agli utenti di portare a termine correttamente l’operazione.

Il problema sembra risiedere in shim, il bootloader che gestisce il processo di avvio sicuro del sistema operativo. Infatti, gli utilizzatori che possiedono una delle prime versioni di EFI potrebbero essere impossibilitati ad effettuare il boot del sistema dopo l’aggiornamento. Una nuova release di shim è in arrivo per risolvere la situazione, ma gli utenti che sono sicuri che il proprio hardware sia abbastanza nuovo da aggirare il problema possono forzare manualmente un aggiornamento, a proprio rischio, dalla riga di comando.

Brian Murray, ingegnere software di Canonical, ha affermato, tramite un messaggio pubblicato nella mailing list Ubuntu Developer:

A causa della gravità del problema non dovremmo incoraggiare le persone a eseguire l’aggiornamento in questo momento. Dopo che avremo una nuova versione di shim firmata, la integreremo in Ubuntu 21.04 e riattiveremo gli aggiornamenti.

Al momento, non è noto precisamente quali macchine siano affette dal problema. Dave Jones, altro ingegnere software di Canonical, su Twitter ha suggerito che le macchine moderne non dovrebbero essere interessate, ma i sistemi più vecchi come un ThinkPad 420 del 2011 o un MacBook Air del 2012 sono afflitti dal bug.

Nome in codice “Hirsute Hippo“, Ubuntu 21.04 offre il supporto per il display server Wayland, ma Xorg rimane ancora disponibile per coloro che ne hanno bisogno. L’integrazione nativa di Active Directory e un server Microsoft SQL certificato ottimizzato sono tra le nuove funzionalità di questa versione.