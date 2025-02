Non perdere l'offerta: MSI Pulse 17 AI a un PREZZO MAI VISTO!

Se state cercando un notebook gaming ad alte prestazioni con un design moderno e accattivante, oggi è il momento giusto per acquistare l'MSI Pulse 17 AI. Disponibile su Amazon a soli 1.599€, questo laptop ha raggiunto il suo prezzo minimo storico, con un ribasso significativo rispetto al prezzo precedente di 1.899€. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook gaming per ulteriori consigli.

MSI Pulse 17 AI, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Pulse 17 AI è equipaggiato con il potente processore Intel Core Ultra 7 155H, una CPU di ultima generazione dotata di NPU integrata per accelerazione AI a basso consumo. Questo si traduce in una maggiore efficienza e prestazioni elevate sia nei giochi più esigenti che nelle applicazioni professionali, come il rendering e la creazione di contenuti.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 assicura una resa visiva straordinaria grazie all'architettura Ada Lovelace, che migliora il ray tracing e le prestazioni basate sull'intelligenza artificiale. Con questa GPU, potrete giocare ai titoli più recenti con grafica ultra fluida e dettagli al massimo.

Il display da 17 pollici FHD+ con refresh rate da 165Hz garantisce un'esperienza di gioco estremamente fluida, eliminando tearing e lag. Il formato 16:10 aumenta l'area visibile, offrendo un vantaggio competitivo nei giochi e una migliore produttività durante il lavoro. A completare il design, troviamo una tastiera RGB a 24 zone con tasti WASD illuminati e profili personalizzabili, per un look che si adatta al vostro stile di gioco.

Con 16GB di RAM DDR5 a 5600MHz e un SSD PCIe 4.0 da 1TB, questo laptop garantisce velocità di caricamento fulminee e multitasking senza compromessi. Inoltre, la presenza del WiFi 6E assicura connessioni rapide e stabili, ideali per il gaming online senza lag.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva su Amazon: a soli 1.599€, MSI Pulse 17 AI rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca un laptop gaming di fascia alta al miglior prezzo. Affrettatevi, le scorte potrebbero terminare presto!

Vedi offerta su Amazon