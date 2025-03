Non rimanere senza spazio, questo capiente HDD esterno oggi è SUPER SCONTATO!

Se state cercando un hard disk esterno portatile capiente e affidabile, questa offerta su Amazon fa proprio al caso vostro. Infatti, il WD Elements da 5TB è disponibile a soli 131€, con un incredibile sconto del 31% rispetto al prezzo consigliato di 190,31€. Un'opportunità imperdibile per chi necessita di un elevato spazio di archiviazione senza rinunciare alla praticità.

WD Elements 5TB, chi dovrebbe acquistarlo?

WD Elements è un hard disk portatile dotato di USB 3.0, che garantisce trasferimenti dati veloci rispetto alla vecchia generazione USB 2.0. Ciò significa che potrete copiare file di grandi dimensioni, come video in alta risoluzione e backup completi, in pochi minuti.

Uno dei punti di forza di WD Elements è il suo formato compatto, che lo rende ideale per chi ha bisogno di portare sempre con sé i propri dati. Perfetto per studenti, professionisti e creativi che devono gestire enormi quantità di file senza rinunciare alla comodità. Inoltre, è compatibile con Windows 10 e 8.1, mentre per macOS è necessaria una semplice riformattazione.

L'acquisto di questo hard disk vi darà accesso a una versione di prova gratuita del software WD SmartWare Pro, che consente di impostare backup automatici e cloud backup. Una funzione essenziale per chi vuole proteggere i propri dati da cancellazioni accidentali o guasti improvvisi.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: l'hard disk esterno WD Elements da 5TB a soli 131€ rappresenta una delle migliori offerte del momento su Amazon. Approfittatene subito prima che il prezzo aumenti! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori hard disk esterni per ulteriori consigli.

