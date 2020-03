NordVPN gratuito ai docenti delle università italiane

Anche NordVPN ha deciso di dare il suo contribuito per la gestione dell’emergenza da coronavirus, concentrandosi in particolare sul mondo accademico che in questo periodo costringe non solo gli studenti, ma anche docenti, amministratori e personale in genere ad operare da casa creando non poche difficoltà allo svolgimento delle attività universitarie.

Per queste ragioni, NordVPN ha deciso di offrire 6 mesi di servizio gratuito a tutti i docenti universitari, permettendo così di poter svolgere le proprie lezioni ed i propri colloqui da casa, con la sicurezza di una VPN (Virtual Private Network) che impedisce ai malintenzionati di accedere ai dati personali dell’utente.

Una rete VPN infatti offre un accesso criptato a server, sistemi e database che sarebbero accessibili solamente dall’ufficio. In questo modo l’intero traffico viene protetto da eventuali attacchi dovuti alle reti domestiche ed i PC personali più vulnerabili agli attacchi degli hacker. Per saperne di più sui servizi VPN, puoi leggere la nostra guida alle migliori VPN attualmente sul mercato.

Per accedere all’offerta di NordVPN basterà semplicemente inviare una mail all’indirizzo staysafe@nordvpnmedia.com dal proprio indirizzo mail istituzionale, allegando una prova del rapporto lavorativo con l’università (ad esempio una copia del tesserino universitario o un link al proprio profilo istituzionale sul sito dell’università stessa).

In questo modo tutte le attività, dalle videolezioni, alle conferenze, fino alle discussioni di laurea possono essere svolte in totale sicurezza e con la garanzia della protezione dell’utente, grazie al servizio offerto da NordVPN. Se vuoi saperne di più su quest’ultimo, puoi consultare la nostra recensione proprio sulla rete VPN offerta da NordVPN.

È senza dubbio un periodo difficile, tuttavia la buona notizia è che l’Italia è stata la prima ad adottare misure estreme per contenere il contagio, mentre tutti gli operanti nel settore sanitario stanno investendo il massimo delle loro forze e risorse per far si che la vita possa tornare a svolgersi in maniera normale nel più breve tempo possibile. Questo però richiede la collaborazione di tutti, e grazie allo smart working, ed ai numerosi servizi messi in campo dalle decine di aziende che operano nel settore informatico, abbiamo a disposizione tutto ciò che serve per svolgere con la massima efficienza le nostre attività lavorative e non, direttamente da casa. Facciamolo #iorestoacasa.

Potete trovare ulteriori informazioni direttamente sul blog di Nord VPN.