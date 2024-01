Notebook da gaming HP 16" con RTX 4050 al prezzo più basso di sempre!

Con l'arrivo del nuovo anno desiderate acquistare un bel notebook da gaming ma le spese folli di Natale "bloccano" il vostro portafoglio da qualsiasi spesa? Allora vi suggeriamo caldamente di non lasciarvi scappare questa offerta Amazon giacché, grazie ad uno sconto del 25%, potreste acquistare a soli 899,99€ l'ottimo notebook da gaing HP OMEN 16-wd0001sl da 16,1", equipaggiato addirittura con una performante RTX 4050 da 6GB, ed originariamente venduto a ben 1.199,99€!

HP OMEN 16, chi dovrebbe acquistarlo?

Ideale per chiunque voglia equipaggiarsi di un notebook dalle prestazioni elevate, l'HP OMEN 16 è un computer portatile da gioco in grado di sostenere senza alcun problema, le esose richieste dei titoli di ultima generazione e, per questo, può essere una soluzione ideale anche per quei professionisti che hanno bisogno di un computer performante per lo sviluppo grafico o il disegno tecnico.

Parliamo, infatti, di un hardware con un grande potenziale, caratterizzato da elementi quali un processore Intel Core i5-13420H, con velocità fino a 4,6GHz e tecnologia Intel Turbo Boost, ed un chipset Intel Integrated SoC, con 12MB di cache L3, 8 core e 12 thread, capace di affrontare ogni sfida.

A corredo, ovviamente, c'è poi la succitata GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6GB GDDR6 di memoria dedicata, che vi permetterà di giocare praticamente a qualsiasi titolo current gen con tanto di ray-tracing attivo. A chiusura di un'ottima scheda tecnica ci sono poi uno schermo da 16,1" con risoluzione Full HD, IPS, 144Hz e antiriflesso, un'ottima tastiera color Shadow Black con retroilluminazione RGB a 4 zone e tecnologia Anti-Ghosting (perfetta anche per dattilografare e lavorare), ed un'eccellente tecnologia di raffreddamento, che vi permetteranno di giocare e lavorare, anche mettendo l'hardware sotto pressione, senza il minimo rumore o rallentamento!

In conclusione, l'HP OMEN 16 è certamente un investimento ideale per gli appassionati di gaming (e non) che cercano prestazioni elevate ed un ottimo rapporto qualità prezzo e, per questo, ve ne suggeriamo caldamente l'acquisto, rimandandovi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l'invito ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, prima che l'offerta termini del tutto o che l'articolo vada esaurito.

