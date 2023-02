Siete alla ricerca di un nuovo PC, fisso o portatile che sia, ma non volete svenarvi a livello economico senza però ovviamente rinunciare alla qualità? A fare al caso vostro è allora il sempre affidabile e conveniente Acer, che sta proponendo sul proprio store numerosi prodotti a prezzi da outlet, con sconti che arrivano a ben 500 euro. Un buon PC a un grande prezzo, che volere di più?

Il buon notebook Acer Aspire 3, perfetto per la produttività e l’operatività di tutti i giorni e dotato di 512 GB di SSD, schermo Full HD IPS e processore AMD Ryzen 5 5500U, è ad esempio in sconto di ben 200 euro e potete quindi portarvelo a casa a meno di 500 euro. Volete dedicarvi al gaming? A fare al caso vostro potrebbe allora essere il notebook Acer Nitro 5 Notebook gaming, attualmente proposto con ben 500 euro di sconto, che grazie al processore Intel Core i5-11400H Hexa-core 2,70 GHz, pannello Full HD da 144 Hz, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e, soprattutto, una NVIDIA RTX 3060 riesce a rendere alla grande in gioco.

I PC fissi e notebook in sconto sul sito Acer sono però anche molti altri: potete trovarli tutti nella pagina dedicata alla promozione. Ricordate solo che lo sconto viene applicato direttamente nel carrello e i prezzi che vedete a lato dei prodotti sono quindi ancora da ridurre.

