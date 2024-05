Proton VPN a -55%: il tuo scudo open source per la privacy online

Recentemente, Proton VPN ha annunciato una riduzione nel prezzo delle sue sottoscrizioni. Questo calo nei costi fa parte di un'offerta limitata nel tempo, applicabile tanto ai piani di durata annuale quanto a quelli biennali. Quest'ultimi, in particolare, offrono un vantaggio economico maggiore, essendo proposti a un costo di 4,49€ mensili dopo un'applicazione di uno sconto del 55%. Questo sconto si confronta con una riduzione del 50% offerta sul piano annuale durante lo stesso periodo.

Vedi offerte su Proton VPN

Proton VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Acclamata da molte riviste specializzate nel settore, Proton VPN è nota per la sua politica di zero registrazioni e l'utilizzo di crittografia avanzata. Queste caratteristiche la rendono ideale per gli utenti che valorizzano la privacy e desiderano mantenere le proprie attività online lontane da occhi indiscreti. Il servizio è anche raccomandato per coloro che necessitano di una soluzione affidabile per superare la censura e accedere a contenuti geograficamente limitati, come spesso accade in nazioni con regimi restrittivi o per viaggiatori frequenti che necessitano di accesso ininterrotto a risorse online da tutto il mondo.

Con le minacce alla sicurezza digitale che continuano a crescere e le leggi sulla privacy che subiscono cambiamenti rapidi e spesso inaspettati, l'investimento in un servizio VPN robusto come Proton VPN appare non solo saggio, ma necessario. L'offerta attuale rende questo servizio più accessibile e offre un incentivo aggiunto per coloro che potrebbero essere stati riluttanti a spendere di più per la protezione online.

Data la combinazione di sicurezza avanzata, affidabilità e ora un prezzo più conveniente, non c'è momento migliore di questo per considerare Proton VPN come il vostro prossimo alleato nella difesa della vostra vita digitale.

