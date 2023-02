State cercando un notebook da gaming che possa soddisfare le vostre esigenze di gioco senza spendere una fortuna? Siete nel posto giusto al momento giusto! Vi portiamo infatti a conoscenza di un’offerta disponibile su Amazon riguardante un ottimo portatile da gaming, il cui prezzo è oggi estremamente competitivo in rapporto alle prestazioni e alla qualità costruttiva del dispositivo.

Una proposta che non si vede tutti i giorni, imperdibile se siete videogiocatori appassionati, con il desiderio di possedere una macchina in grado di eseguire anche i titoli e gli applicativi più pesanti senza spendere migliaia di euro. Entriamo dunque nel vivo dell’articolo, segnalandovi che sul colosso dell’e-commerce potete acquistare il Gigabyte G5 KD da 15 pollici a soli 781,00€, a seguito di uno sconto di oltre 700 euro. Un taglio di prezzo elevatissimo, che a volte non viene applicato nemmeno durante i più importanti eventi promozionali dell’anno, come Prime Day e Black Friday.

Ma perché questa offerta è più interessante delle altre? Basta leggere le specifiche tecniche del notebook per capire che si tratta di un buon affare. Il Gigabyte G5 KD è infatti un notebook dotato di processore Intel Core i5 11400H, 16GB di RAM, SSD da 512GB e scheda video Nvidia RTX 3060. Una configurazione che solitamente è introvabile a meno di 1.000 euro, anche con l’ausilio di sconti. Parliamo infatti di un computer dal valore di ben 1.499,00€.

Gigabyte G5 KD non è solo potenza pura, ma è progettato in modo che le prestazioni rimangano stabili anche dopo una lunga sessione di gioco o dopo un rendering pesante, mantenendo le temperature sotto controllo grazie a un avanzato sistema di raffreddamento, composto da 2 grandi ventole, 4 heat-pipe (degli appositi tubi per ottimizzare il raffreddamento) e da svariate prese d’aria, situate sia lateralmente che posteriormente.

Da segnalare poi i due slot M.2, che diventano tre se si calcola anche l’alloggiamento da 2,5″, per uno spazio di archiviazione potenziale fino a 6TB. Se siete soliti giocare in mobilità, utilizzando ad esempio una connessione wireless, apprezzerete sicuramente il supporto al Wi-Fi 6, oltre al Bluetooth 5.2, utile per trasferire rapidamente file da un dispositivo all’altro. Tramite il Gigabyte G5 KD potrete poi accedere a uno speciale pannello di controllo, dove personalizzare i tasti macro e persino le prestazioni e la rumorosità del notebook, modificando ad esempio la velocità delle ventole.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

