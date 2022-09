In occasione dell’IFA 2022, IRDM, azienda polacca impegnata nella produzione di memorie per computer sotto il marchio europeo Goodram, ha presentato nuovi moduli DDR4 e DDR5 dotati di illuminazione RGB. Come si può leggere nel comunicato stampa diffuso dalla società, i moduli presentano dei distintivi dissipatori di calore esteticamente piacevoli, eleganti e solidi, in grado di fornire un raffreddamento e prestazioni al top per sistemi dedicati alle applicazioni più esigenti e al gaming. Il sistema di illuminazione utilizzato è perfettamente compatibile con i software dei principali produttori di schede madri, come ASUS, MSI, Gigabyte e ASRock, così da essere accoppiato al meglio con il resto della configurazione.

Per coloro che amano le build di colore bianco, le DDR4 IRDM RGB White non sono solo dotate di un dissipatore bianco, ma anche di un PCB bianco. I moduli saranno disponibili nei seguenti kit:

2x8GB 3200MHz CL18

2x16GB 3200MHz CL18

2x8GB 3600MHz CL18

2x16GB 3600MHz CL18

Dalle DDR4 passiamo ora alle DDR5, che presentano un dissipatore nero, fresato, con una striscia RGB con 8 LED. Realizzati con componenti selezionati, i moduli DDR5 IRDM RGB sono state progettati per fornire le massime prestazioni possibili con gli ultimi chip Intel e AMD (Alder Lake e successivi, nonché i prossimi Ryzen 7000) e saranno acquistabili nelle seguenti configurazioni:

2x16GB 5200MHz CL40

2x16GB 5600MHz CL40

2x16GB 6000MHz CL32

2x16GB 6200MHz CL36

Ma non è tutto! In occasione dell’evento tedesco, IRDM ha mostrato anche in anteprima la nuova unità SSD IRDM Ultimate NVMe di quinta generazione, basata su chip TLC 3D e con controller Phison E26, che fornirà velocità fino a 10.000MB/s in lettura sequenziale e 9.500MB/s in scrittura con capacità da 1 a 4 TB. Anche in questo caso, il dispositivo è completato da un raffinato dissipatore con un design che richiama il logo IRDM e la precedente generazione dell’unità.