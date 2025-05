Nuovi case, periferiche e anche una scrivania regolabile da Sharkoon al COMPUTEX

Il COMPUTEX 2025 ha visto Sharkoon protagonista con una gamma di nuovi prodotti che coniugano aspetti funzionali ed estetici a prezzi competitivi. L'azienda ha colto l'occasione per ampliare il proprio catalogo introducendo diversi chassis per PC, componenti per il raffreddamento e periferiche, oltre a una nuova sedia ergonomica e a una scrivania regolabile in altezza.

La nuova gamma di prodotti si distingue per soluzioni pensate tanto per gli appassionati di gaming quanto per professionisti alla ricerca di qualcosa che si adatti a un ufficio, più che alla stanza di un videogiocatore.

Tra le novità più interessanti proprio per questi utenti c'è la nuova tastiera meccanica OfficePal K30W, disponibile sia con switch lineari che silenziosi, per non disturbare mai i colleghi. Non mancano la connettività wireless e la compatibilità sia con Windows che con macOS, oltre a una pratica scorciatoia per aprire la calcolatrice, molto utile in un ambiente lavorativo.

Nuove periferiche anche per i videogiocatori, tra cui spicca il mouse wireless SGM70W, leggerissimo con un peso di soli 40 grammi, sensore PixArt3395 e un polling rate di 8.000Hz anche in modalità wireless, grazie all'apposito adattatore. Sul fronte delle tastiere è degna di nota la Elite Shark KM300W, una meccanica custom davvero premium, con layout 75%, PC hot-swap, switch lineari lubrificati, chassis in alluminio, vari strati fonoassorbenti e un peso decisamente importante, tipico delle tastiere di fascia più alta. Completamente personalizzabile tramite VIA, questa tastiera è wireless, ma lo switch è nascosto sotto un tasto: scelta fatta per tenere quanto più pulito il design, seguendo l'idea che una volta che viene acceso, non servirà mai spegnerlo.

Sul fronte degli chassis, l'AK7 ARGB introduce una parte realizzato in tessuto, una scelta estetica che distingue questo case ATX dalla massa. Equipaggiato con quattro ventole ARGB e supporto per le recenti schede madri con connettori posteriori, offre spazio per installare anche i componenti di fascia più alta. L'HUB per ventole è già incluso e permette di controllare anche i LED tramite un tasto sul pannello I/O, permettendovi di gestire l'illuminazione RGB delle ventole senza dover installare alcun software aggiuntivo (sempre che troviate ciò che volete tra i 20 preset disponibili).

Altra novità lato case è lo Steel Shark ARGB, un case a doppia camera che permette di installare fino a 11 ventole e può ospitare radiatori fino a 360mm sia sul lato che sulla paratia superiore, oltre a schede video di praticamente qualsiasi dimensione.

A chiudere troviamo la nuova sedia ergonomica C50 (anche in versione completamente mesh "C50M"), con un ottimo supporto per la schiena e una grande attenzione alle regolazioni per i braccioli (posizionabili praticamente in qualsiasi posizione), e la prima scrivania regolabile di Sharkoon, dotata di una struttura con doppio motore che può arrivare a un'altezza di 120cm, offre tre opzioni di memoria e supporta tavole fino a 200 x 80 cm, oltre a un peso complessivo di 100kg. La struttura è venduta singolarmente, ma è possibile anche acquistare una tavola da 150cm se necessario.