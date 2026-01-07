Il mondo dei laptop professionali e da gaming si arricchisce di una ventata di novità grazie alle proposte che MSI ha svelato all'ultima edizione del CES 2026 di Las Vegas. Il colosso taiwanese ha presentato una gamma completamente rinnovata che spazia dai notebook business di fascia alta fino alle console portatili più ricercate dagli appassionati. La filosofia alla base di questa rivoluzione di prodotto è chiara: ascoltare le esigenze concrete degli utenti e tradurle in innovazione tangibile, sia nel design che nelle prestazioni.

Particolarmente significativo è il riconoscimento ottenuto dallo Stealth 16 AI+, che si è aggiudicato il prestigioso CES Innovation Award nella categoria "Computer Hardware & Components". Questo modello rappresenta un punto di riferimento per chi cerca l'equilibrio perfetto tra leggerezza e potenza di calcolo. Con uno spessore di appena 16,6 millimetri e un peso inferiore ai due chilogrammi, lo Stealth 16 AI+ racchiude in un elegante chassis in alluminio grigio scuro prestazioni di livello superiore. Il sistema di raffreddamento Cooler Boost migliorato con tecnologia Intra Flow e scarichi dell'aria multidirezionali permette di erogare fino a 20 W aggiuntivi alla GPU della serie RTX 50, garantendo performance eccellenti in ambito creativo e videoludico senza rinunciare alla mobilità.

Sul fronte del gaming estremo, MSI ha compiuto un balzo in avanti notevole con il Raider 16 Max HX, che si posiziona come il laptop da gaming più potente al mondo. Questa macchina è infatti capace di erogare ben 300W di potenza complessiva: 175W destinati alla RTX 5090 o 5080 e 125W al processore Intel Core Ultra 200HX. Il sistema termico Cooler Boost Trinity con Intra Flow, dotato di tre ventole, sei heat pipe e cinque prese d'aria con pasta termica a cambiamento di fase, gestisce questa potenza straordinaria mantenendo temperature e rumorosità sotto controllo anche durante le sessioni più intensive. La scelta di dotare il modello di un pannello inferiore ad accesso rapido facilita gli aggiornamenti di memoria e storage, mentre il supporto per DDR5 e SSD PCIe Gen5 garantisce compatibilità con le tecnologie future.

La collaborazione con Intel ha permesso di integrare nei nuovi dispositivi i processori Core Ultra Series 3, che Jim Johnson, Senior Vice President del Client Computing Group di Intel, ha descritto come fondamentali per offrire "prestazioni eccezionali e un'eccezionale durata della batteria". Eric Kuo, Executive Vice President di MSI, ha sottolineato come la riprogettazione completa della gamma gaming risponda direttamente al feedback della community: "È una dimostrazione dell'attenzione nell'ascoltare i giocatori e i creatori di contenuti per fornire ciò che desiderano veramente".

La famiglia Prestige rappresenta il cuore pulsante dell'offerta business di MSI, completamente ripensata per rispondere alle esigenze dei professionisti contemporanei. I nuovi Prestige 14 e Prestige 16 sfoggiano linee più fluide e arrotondate, con una costruzione interamente in alluminio che trasmette immediatamente una sensazione premium. Il Prestige 14 ha subito una drastica riduzione di peso del 22% rispetto alla generazione precedente, fermandosi a soli 1,32 chilogrammi, mentre il Prestige 16 mantiene la leadership di categoria con i suoi 1,59 kg. Entrambi i modelli sono equipaggiati con batterie da 81 Wh che promettono oltre 30 ore di riproduzione video in Full HD, permettendo una produttività che si estende su più giornate lavorative senza necessità di ricarica.

L'integrazione della scheda grafica Intel Arc B390 segna un salto qualitativo nelle capacità grafiche, rendendo possibile sia la creazione di contenuti professionali che sessioni di gaming con titoli tripla A anche in mobilità. Le varianti Prestige 14 e 16 Flip aggiungono la versatilità del formato 2 in 1 con display touch e supporto per stilo, ideale per chi privilegia l'interazione diretta con lo schermo. La MSI Nano Pen esclusiva rappresenta un'innovazione particolarmente interessante: si ricarica in uno slot integrato nella base del laptop e necessita di soli 15 secondi per garantire 45 minuti di autonomia, mentre una carica completa richiede appena 30 secondi. Grazie alla collaborazione con Microsoft, la penna include la funzione Copilot press-to-talk per attivare comandi vocali.

Tra le caratteristiche distintive spicca l'Action Touchpad, più grande del 53% rispetto ai modelli precedenti e dotato di aree gestuali personalizzabili per un controllo più intuitivo. La sicurezza enterprise è garantita da TPM 2.0, riconoscimento facciale e delle impronte digitali Windows Hello, oltre al blocco automatico Smart Guard. Il display OLED da 2,8K a 120 Hz con certificazione VRR e DisplayHDR True Black 1000 completa l'esperienza d'uso con immagini ultra fluide e realistiche.

Il Prestige 13 AI+ merita una menzione particolare per aver conquistato il primato di laptop da 13 pollici in magnesio-alluminio più leggero al mondo, con un peso di appena 899 grammi. Nonostante la leggerezza estrema, integra i più recenti processori Intel Core Ultra Series 3 e soluzioni di sicurezza di livello aziendale, rappresentando la scelta ideale per professionisti sempre in movimento che non vogliono compromessi tra portabilità e prestazioni.

Per ampliare l'accesso alle tecnologie di nuova generazione a una platea più ampia, MSI ha lanciato la serie Modern S, disponibile nei formati 14 e 16 pollici. Questi modelli presentano un design rinnovato con maggiore utilizzo di materiali metallici e contorni più morbidi, offrendo un aspetto raffinato a un prezzo più accessibile. Equipaggiati con processori Intel Core Ultra Series 3 e doppi slot di memoria su tutta la gamma, garantiscono prestazioni elevate con potenziale di aggiornamento flessibile. La connettività risulta completa grazie a USB-A, USB-C con supporto display e ricarica, HDMI, LAN RJ-45 e lettore di schede Micro SD. Il Modern 14S nella variante OLED raggiunge uno spessore di soli 11,1 millimetri e un peso di 1,3 chilogrammi.

La serie Crosshair, nelle versioni 16 Max HX e 16 HX, punta su un design audace abbinato a prestazioni potenziate. Equipaggiati con processori Intel Core Ultra 200HX e GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50, questi modelli sfruttano la soluzione termica Cooler Boost con sistema di espulsione del calore a quattro ventole per erogare fino a 200 W di potenza totale, con un incremento di 30 W rispetto alla generazione precedente. Il display OLED QHD+ a 165Hz opzionale offre immagini nitidissime e gameplay fluido, mentre il nuovo layout delle porte con tre USB-A, due USB-C inclusa Thunderbolt 4, e porte HDMI e LAN RJ-45 posizionate sul retro migliora la gestione dei cavi. L'iconica estetica Crosshair si arricchisce di una tastiera retroilluminata RGB a 24 zone più dinamica.

Per gli appassionati che non trascurano l'estetica, MSI propone l'edizione speciale Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition. Questa console portatile si distingue per la nuova colorazione Glacier Blue con sfumature ghiacciate che attraversano il telaio curvo, fondendo l'estetica degli eSport con uno spirito gaming vivace. Alimentata da processori Intel Core Ultra 200V con grafica Arc Xe2, offre prestazioni portatili di alto livello mantenendo le specifiche tecniche del modello standard Claw 8 AI+.