Nei giorni scorsi, con un evento dal vivo Lenovo ha mostrato al pubblico la nuova gamma di portatili Yoga Slim, giunti alla settima generazione. I dispositivi sono progettati per configurarsi sempre più come una scelta di alto livello per chi cerca qualcosa che coniughi prestazioni, affidabilità e portabilità, con caratteristiche uniche con una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90Hz o superiore. I nuovi laptop Lenovo Yoga Slim integrano una serie di funzionalità intelligenti basate su IA, che possono anticipare le esigenze di potenza o carica necessarie all’utente, oltre a contribuire a prolungate sessioni di lavoro o divertimento senza interruzioni.

La nuova famiglia Lenovo Yoga Slim sarà disponibile da settembre ed è composta da tre differenti modelli: Yoga Slim 9i, Yoga Slim 7i Pro X e Yoga Slim 7i Carbon. Yoga Slim 9i è rivestito in 3D Glass e dotato di uno schermo touchscreen 4K OLED PureSight da 14″ in formato 16:10, processore Intel Core di dodicesima generazione Alder Lake-P, sistema audio Bowers and Wilkins con quattro speaker e certificazione Intel EVO, il tutto in uno spessore di soli 14,99mm. Lenovo Yoga Slim 9i sarà disponibile nel nostro paese a partire da 1899 euro.

Yoga Slim 7i Pro X (e Yoga Slim 7 Pro X) è progettato per la creazione di contenuti, tanto a casa quanto in mobilità, grazie ai processori Intel Core o AMD Ryzen di ultima generazione, a cui è possibile abbinare una scheda grafica Intel Iris Xe, Nvidia GeForce RTX 3050 o AMD Radeon. Lo schermo PureSight ha una diagonale di 14,5″ e risoluzione 3K, offre una grande accuratezza del colore grazie alla calibrazione di fabbrica e un refresh rate superiore, per la massima fluidità. Le prestazioni sono ulteriormente migliorate dal Lenovo AI Engine+, ossia quel set di funzionalità intelligenti che abbiamo descritto in apertura. Lenovo Yoga Slim 7i Pro X sarà disponibile a partire da 1399 euro, mentre per il modello Yoga Slim 7 Pro X saranno necessari 1599 euro.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon è il peso piuma della famiglia, con un peso complessivo inferiore a 1kg. Lo chassis è realizzato in una lega di magnesio e fibra di carbonio, che dona leggerezza e al tempo stesso solidità alla struttura. Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core Alder Lake-P di dodicesima generazione, uno schermo IPS 2,5K PureSight da 13,3″ con touchscreen (opzionale) e certificazione Low Blue Light TÜV Hardware. Yoga Slim 7i Carbon arriverà nel nostro paese con un prezzo di partenza di 1399 euro.

Per celebrare i 10 anni della famiglia Yoga, Lenovo ha collaborato con l’artista internazionale Giuseppe Lo Schiavo, in arte Glos, a cui è stata commissionata un’opera d’arte digitale creata proprio con i nuovi Lenovo Yoga Slim. “Sono riuscito a creare l’opera Henosis grazie alle altissime prestazioni del notebook Yoga Slim 7i Pro X che mi ha permesso di lavorare lontano dallo studio, tra Londra, Milano e Atene senza compromessi in termini di batteria e prestazioni. L’opera è composta da più di 16 milioni di poligoni e 2GB di textures ad altissima risoluzione, 32 luci fotometriche e 1500 frames totali ad altissima risoluzione di 4K. Un’opera digitale, un’animazione di più di 60 secondi che solo poco tempo fa sarebbe stato impossibile da realizzare interamente con un notebook portatile”, ha dichiarato Giuseppe Lo Schiavo.

“Siamo entusiasti di celebrare 10 anni di innovazione di Yoga con un’opera d’arte digitale unica, realizzata da un artista italiano di fama internazionale come Glos, che ha scelto Yoga Slim 7i Pro X per raccontare l’unione fra creatività e tecnologia”. Ha commentato Pietro Parodi, Communication Manager di Lenovo in Italia. “Oggi è cambiato il modo di fruire i contenuti, crearli e collezionarli. È questo il punto di partenza da cui nasce Yoga Slim, perché la nuova generazione di content creator sia libera di esprimersi, trovare soluzioni e nuove forme d’arte grazie alla tecnologia smarter di Lenovo”.

L’opera, battezzata Henosis, rappresenta un omaggio verso alcuni dei progressi tecnologici, scientifici e computazionali degli ultimi dieci anni, celebrati a testimonianza di come la scienza e progressi tecnologici stiano plasmando la nostra vita e di come giochino un ruolo fondamentale nella nostra società, evolvendosi di pari passo con l’essere umano. L’opera sarà disponibile come NFT in edizione limitata per i primi 25 acquirenti di Yoga Slim, che compreranno uno dei nuovi laptop in Spazio Lenovo. Se volete registrarvi per sapere in anteprima quando arriveranno sul mercato e aggiudicarvi una delle 25 copie in formato NFT, potete registrarvi sulla pagina dedicata all’evento.