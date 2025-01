Nuovi standard per il gaming con il monitor Alienware 27 4K QD-OLED

Al CES 2025, Alienware ha alzato ulteriormente l'asticella nel settore dei monitor da gaming con il lancio del nuovo Alienware 27 4K QD-OLED Gaming Monitor (AW2725Q). Questo monitor, già insignito del CES 2025 Innovation Award, combina prestazioni straordinarie, un design futuristico e funzionalità avanzate, offrendo un'esperienza di gioco di livello superiore.

Il cuore del nuovo monitor Alienware è la sua tecnologia QD-OLED (Quantum Dot OLED), che raggiunge una densità di pixel senza precedenti: 166 pixel per pollice (PPI). Questa caratteristica garantisce una chiarezza visiva eccezionale, rendendo ogni dettaglio dei mondi virtuali vivido e nitido. Con una risoluzione 4K (3840x2160) e un refresh rate di 240 Hz, il monitor è progettato per offrire una fluidità e una velocità di risposta senza compromessi, ideale per i gamer più esigenti.

Il monitor eccelle non solo nella definizione, ma anche nella riproduzione dei colori. Grazie a una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, una precisione cromatica Delta E<2 e certificazioni Dolby Vision HDR e VESA DisplayHDR True Black 400, Alienware garantisce immagini vibranti, contrasti infiniti e colori realistici. Inoltre, il tempo di risposta ultrarapido di 0,03 ms e la compatibilità con NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro e VESA AdaptiveSync assicurano un gameplay privo di stuttering o tearing.

Una delle caratteristiche distintive è la modalità Creator Mode, pensata per i creatori di contenuti e gli streamer. Questa modalità consente di passare facilmente tra gli spazi colore nativi DCI-P3 e sRGB, oltre a personalizzare impostazioni come il gamma per adattarsi a diverse esigenze creative.

Il monitor introduce il nuovo linguaggio di design AW30, ispirato ai fenomeni extraterrestri e celebrativo del 30° anniversario del brand Alienware. Disponibile nella finitura Interstellar Indigo, il dispositivo combina estetica e praticità, con una base compatta per ottimizzare lo spazio, una ventilazione a 360 gradi e un sistema di gestione dei cavi migliorato.

Il monitor supporta la tecnologia HDMI 2.1 FRL, offrendo 4K a 240 Hz, modalità di bassa latenza automatica (Auto Low Latency Mode) e supporto eARC per audio Dolby Atmos attraverso dispositivi compatibili. Questo rende il monitor ideale non solo per il gaming, ma anche per esperienze multimediali coinvolgenti.

Alienware ha integrato un algoritmo AI per prevenire il burn-in, supportato da un foglio di grafite anti-burn-in che protegge il pannello dall'usura visiva. Inoltre, il monitor include una garanzia estesa di 3 anni, che copre specificamente i danni da burn-in, offrendo agli utenti tranquillità e affidabilità.

Con l'Alienware 27 4K QD-OLED Gaming Monitor, l'azienda conferma il suo impegno nel fornire tecnologie innovative per i gamer e i creatori di contenuti. Combinando prestazioni di alto livello, design iconico e funzionalità avanzate, questo monitor ridefinisce l'esperienza di gioco e di creazione, ponendosi come un nuovo punto di riferimento nel settore.