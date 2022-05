Le grandi attese di questo Computex erano le RTX 4000 Ada Lovelace, ma purtroppo dovremo aspettare ancora: Nvidia durante il suo keynote non ha infatti annunciato nulla in merito alle prossime GPU consumer, concentrando la propria attenzione su altre novità, più legate alle tecnologie sviluppate dall’azienda che all’hardware vero e proprio.

In apertura, la società ha voluto sottolineare l’ampia diffusione di ray tracing e DLSS, ad oggi inclusi rispettivamente in oltre 250 e 180 titoli e applicazioni. Il prossimo gioco a ricevere le due tecnologie sarà Hitman 3, che con l’aggiornamento disponibile proprio da oggi e con i nuovi driver Nvidia (anch’essi freschi di pubblicazione), permette di giocare a risoluzione 4K con la massima qualità grafica e ray tracing attivo a un framerate doppio rispetto a prima, semplicemente abilitando il DLSS.

Hitman 3 non è però l’unico titolo che integrerà ray tracing, DLSS o reflex. Nvidia ha comunicato una lunga lista di giochi in uscita o aggiornati con il supporto alle tecnologie: abbiamo F1 2022, in arrivo il primo luglio con DLSS e ray tracing per ombre, riflessi, e occlusione ambientale, Icarus si aggiornerà per aggiungere Nvidia Reflex, Deep Rock Galactic con DLSS e DLAA per avere fino al 60% di prestazioni in più, Vampire: The Masquerade – Swansong anch’esso con DLSS e tanti altri, che vi elenchiamo in calce all’articolo.

Oltre ai giochi, Nvidia ha mostrato alcuni notebook dedicati a videogiocatori e creativi. Anche in questo caso non ci sono nuove GPU (purtroppo) e buona parte dei modelli sono già noti, ma l’azienda ha voluto mettere in mostra alcuni dei dispositivi in arrivo con le soluzioni Ampere di ultima generazione: tra i più interessanti troviamo sicuramente, per i videogiocatori, MSI Raider GE76 HX e Gigabyte Aorus 17X con RTX 3080 Ti, oltre ad Asus ROG Flow X16 (di cui vi abbiamo già parlato in un articolo dedicato) con RTX 3070 Ti, mentre per i creativi spiccano i due Acer ConceptD 5 e 5 Pro con RTX 3070 Ti e RTX A5500.

Vera chicca della conferenza Nvidia è il primo monitor G-Sync 500Hz, dedicato ovviamente al mondo dell’eSport e ai giocatori professionisti. Il dispositivo, un Asus ROG Swift 500Hz, è stato progettato da zero usando un nuovo pannello TN definito “eSport TN”, studiato per garantire la massima fluidità e refresh rate mai raggiunti prima. Il monitor ha una diagonale di 24 pollici e risoluzione Full HD, ovviamente supporta la G-Sync Esports Mode e integra Reflex Analyzer, permettendo così all’utente di misurare la latenza di sistema (a patto ovviamente che si usino un mouse compatibile e una GPU Nvidia) e ottimizzarlo, riducendo al minimo l’input lag in modo da avere un vantaggio sugli avversari.

In chiusura, una parentesi anche per quanto riguarda i TV compatibili con G-Sync: Nvidia nel 2021 ha lavorato a stretto contatto con Philips per creare alcuni dei primi TV con HDMI 2.1 compatibili con G-Sync e, in occasione della conferenza odierna, la società ha annunciato che due nuovi modelli OLED del produttore olandese integreranno il supporto a G-Sync e a GeForce Now.

Nuovi giochi compatibili con ray tracing, DLSS o Reflex

Oltre ai già citati F1 2022, Hitman 3, Icarus, Deep Rock Galctic e Vampire: The Masquerade – Swansong, ci sono parecchi altri giochi che introducono il supporto a una o più delle tecnologia Nvidia. Qui sotto trovate l’elenco completo.