Nvidia anticipa alcune caratteristiche delle schede video Ampere con un video

In attesa dell’evento ufficiale dedicato alle ultime novità inerenti alla serie di schede video GeForce, previsto per il prossimo primo settembre alle 18:00, Nvidia ha pubblicato un interessante video teaser nel quale mostra alcune decisioni importanti effettuate per la realizzazione della generazione Ampere.

Ecco i punti salienti:

Livello Termico : Una soluzione di raffreddamento ottimizzata per il flusso d’aria, riprogettata per superare i vincoli esistenti e spostare più aria attraverso il sistema per ottenere la massima efficienza di raffreddamento.

: Una soluzione di raffreddamento ottimizzata per il flusso d’aria, riprogettata per superare i vincoli esistenti e spostare più aria attraverso il sistema per ottenere la massima efficienza di raffreddamento. Livello Meccanico : Una struttura meccanica più robusta, che include una nuova molla a balestra a basso profilo che lascia spazio per una copertura posteriore.

: Una struttura meccanica più robusta, che include una nuova molla a balestra a basso profilo che lascia spazio per una copertura posteriore. Livello Elettrico : Un design elettrico compatto, con un nuovo connettore di alimentazione a 12 pin che permette più spazio per i componenti e per il raffreddamento, ed è compatibile con i connettori a 8 pin degli alimentatori esistenti con un adattatore incluso.

: Un design elettrico compatto, con un nuovo connettore di alimentazione a 12 pin che permette più spazio per i componenti e per il raffreddamento, ed è compatibile con i connettori a 8 pin degli alimentatori esistenti con un adattatore incluso. Design del prodotto: Un design coeso e senza compromessi che abbraccia la rivoluzionaria soluzione termica, armonizzando splendidamente ogni elemento della scheda grafica.

Nel filmato sono intervenute alcune persone che lavorano nella compagnia, spiegando l’arte e la scienza che hanno permesso di ottenere tali risultati.

Ricordiamo che nella giornata di oggi sono comparse anche le prime informazioni inerenti alla nuova Nvidia GeForce MX450, GPU mobile che offrirà il supporto all’interfaccia PCI Express 4.0 ed alle memorie GDDR6, anche se al momento non conosciamo le sue specifiche tecniche complete e quali saranno i vantaggi prestazionali rispetto alla GPU MX della serie 300.

Inoltre, vi abbiamo parlato recentemente anche del chip GA102, cuore della GeForce RTX 3090, di cui è stata pubblicata la foto di un “Qual Sample” sul forum di ChipHell. Purtroppo, l’immagine non ritraeva il chip completo, quindi non è stato possibile determinare l’esatta dimensione del die, anche se alcuni leak suggeriscono che potrebbe avere un’area di circa 627mm². Stando agli ultimi rumor, la GeForce RTX 3090 dovrebbe essere equipaggiata con ben 5.248 CUDA core accompagnati da 24GB di memoria GDDR6X.