Nvidia Canvas, l’app che crea paesaggi fotorealistici disponibile gratis

La maggior parte di noi ha probabilmente sempre sognato di possedere il dono del disegno, di riuscire a trasformare in arte un semplice foglio bianco usando un paio di matite e dei colori, o magari applicandosi un po’ di più e creando delle vere e proprie opere d’arte passando i pennelli su delle tele da disegno. Mentre qualcuno ci è riuscito, qualcun altro ha dovuto accettare il fatto che disegnare non è proprio l’operazione più semplice di questo mondo, e che oltre a delle vere e proprie abilità apposite, è richiesta anche una certa dose di talento e creatività.

Ma nulla è perduto: Nvidia ha pensato anche a chi è più maldestro coi colori e ha recentemente rilasciato l’app Canvas, basata sull’IA GauGAN vista un paio di anni fa e che sostanzialmente rappresenta il sogno un po’ di tutti. Partendo da degli sketch composti da passate di pennello molto semplici, l’intelligenza artificiale che fa da motore a questo software riesce a trasformare dei semplici disegni in ritratti al limite del reale, a volte dando addirittura l’impressione che ci si trovi davanti a una fotografia più che a un disegno digitale.

Questa applicazione mette a disposizione più di 15 materiali con i quali creare i nostri disegni, che possono poi essere modificati una volta terminata la composizione tramite 9 stili differenti. Ovviamente è richiesta una buona dose di creatività per far quadrare il tutto, ma probabilmente basta prendere la mano passando un paio d’ore a fare la conoscenza del software per iniziare a creare dei disegni esteticamente piacevoli, come si può vedere da questi screenshot:

Una volta che il disegno viene completato all’interno di Canvas, è possibile esportare il file in Adobe Photoshop per apportare ulteriori modifiche all’immagine: le informazioni sui vari livelli del file vengono anch’esse esportate, in modo da garantire una maggiore libertà di modifica. Il software è scaricabile in modo gratuito direttamente dal sito Nvidia: compatibile solamente con Windows 10, necessita della versione 445 (o superiore) del driver e supporta tutte le schede grafiche delle serie GeForce RTX, Quadro RTX e la TITAN RTX.