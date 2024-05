NVIDIA ChatRTX ancora più potente, ora cerca anche le immagini

NVIDIA ha annunciato il rilascio della versione 0.3 dell'applicazione ChatRTX, un aggiornamento che introduce numerose novità nell' "assistente IA personale" targato NVIDIA. La nuova versione, che può già essere scaricata dal sito ufficiale, include funzionalità innovative come la ricerca di fotografie, il riconoscimento vocale potenziato dall'intelligenza artificiale e la compatibilità con un numero ancora maggiore di LLM.

ChatRTX viene sfruttato da NVIDIA per dimostrare il potenziale dell'intelligenza artificiale sostenuta dalle schede grafiche RTX consumer, che si trovano nei PC di tantissimi videogiocatori. Installata localmente, l'app offre un'esperienza paragonabile a quella di ChatGPT, consentendo agli utenti di usare i propri dati come dataset per l'IA, senza il rischio che questi vengano sottratti o finiscano online: tutto avviene in locale, senza mai lasciare il PC.

L'aggiornamento amplia la gamma di LLM supportati, includendo ad esempio Gemma, l'ultimo modello di Google, e ChatGLM3-6B, una nuova opzione open-source. Avere la possibilità di scegliere tra diversi LLM permette di gestire al meglio i vari compiti che si vogliono affidare a ChatRTX, dato che ogni modello li affronta in modo diverso.

Le funzionalità di ricerca e interazione con le foto sono state significativamente migliorate, grazie alla tecnologia derivata dallo strumento CLIP di OpenAI, che permette all'app di cercare immagini senza la necessità di un'estesa etichettatura metadata complessa. Inoltre, gli utenti di ChatRTX possono ora interagire verbalmente con i loro dati (al momento solo in lingua inglese), grazie al supporto aggiunto per Whisper, un sistema di riconoscimento vocale alimentato da IA che rende possibile la comprensione del linguaggio parlato da parte dell'app.