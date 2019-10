GeForce Ready 440.97 WHQL, i driver Nvidia pronti per Call of Duty: Modern Warfare

Nvidia ha pubblicato i driver GeForce Game Ready 440.97 WHQL per supportare dal day-one Call of Duty: Modern Warfare e The Outer Worlds.

Nvidia ha pubblicato i nuovi driver GeForce Game Ready 440.97 WHQL per supportare dal day-one i giochi Call of Duty: Modern Warfare e The Outer Worlds.

Modern Warfare è il sedicesimo capitolo del franchise Call of Duty e debutterà il 25 ottobre su tutte le principali piattaforme. Sviluppato da Inifity Ward, il gioco avrà una campagna single-player narrata da differenti prospettive e un multiplayer che vanterà il supporto al cross-platform con diverse modalità fra cui la Ground War e la cooperativa Specs Ops.

Lato grafico, il gioco supporta le tecnologie Ray-Tracing per la renderizzazione delle ombre, Nvidia Ansel per scattare screenshot di alto livello in-game e Nvidia Highlights per registrare e condividere i video gameplay.

Per ottenere l’esperienza visiva del trailer è necessario rispettare i requisiti minimi o consigliati. Ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile in bundle con le schede video della famiglia GeForce RTX.

L’offerta comprende le GPU RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER e RTX 2060 e permette ai giocatori di ricevere gratuitamente, a partire dal 25 ottobre, il gioco. Coinvolti nel bundle anche i portatili e i PC desktop dotati di una RTX 2060, 2070 e 2080.

Minimo Consigliato Consigliato con Ray Tracing Alta Ultra Esperienza 1080p / 30fps 1080p / 60fps 1080p / 60fps con Ray Tracing 1080p / 144fps 4K / 60fps con Ray Tracing GPU GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 GeForce GTX 970 / GeForce GTX 1660 GeForce RTX 2060 GeForce GTX 1080 / GeForce RTX 2070 SUPER GeForce RTX 2080 CPU Intel Core i3 4340 / AMD FX 6300 Intel Core i5 2500K / AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i5 2500K / AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 7 1800X Intel Core i9 9900K / AMD Ryzen 7 2700X RAM 8 GB 12 GB 12 GB 16 GB 16 GB HDD 175 GB di spazio libero OS Windows 7 SP1 64 Bit Windows 10 64 Bit Windows 10 64 Bit Windows 10 64 Bit Windows 10 64 Bit

The Outer Worlds è invece un gioco RPG (di ruolo) di carattere fantascientifico. È l’ultimo titolo sviluppato da Obsidian Entertainment, famosa per aver realizzato titoli del calibro di Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords e Fallout: New Vegas (di cui The Outer Worlds è considerato l’erede).

Il nuovo driver GeForce Game Ready è disponibile per il download tramite il software GeForce Experience o dal sito web di Nvidia.