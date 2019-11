Nvidia, ecco i driver per Red Dead Redemption 2 e Need For Speed Heat

I driver GeForce Game Ready 441.12 WHQL supportano i nuovi Red Dead Redemption 2 e Need For Speed Heat.

Nvidia ha reso disponibili i driver GeForce Game Ready 441.12 WHQL con supporto a Red Dead Redemption 2 e Need For Speed Heat. Potete scaricarli da GeForce Experience o dal sito di Nvidia a questo indirizzo. Red Dead Redemption 2 ha ricevuto ottime recensioni e il 5 novembre (domani) sarà disponibile finalmente anche su PC.

Red Dead Redemption 2 è stato uno dei bestseller del 2018 e l’edizione PC si presenta con una grafica migliorata, framerate illimitato, nuovi contenuti e una serie di ottimizzazioni e miglioramenti. Niente ray tracing, se ve lo stavate chiedendo, ma ci sarà una funzione non presente sulla versione per console.

Per giocare in Full HD con dettagli High, Nvidia suggerisce una GeForce RTX 2060 per un gameplay a oltre 60 FPS. A 1440 pixel a dettagli High, la scheda grafica consigliata è la RTX 2070 SUPER, mentre in 4K con dettagli medio-alti solo la RTX 2080 Ti è in grado di offrire un’esperienza a 60 FPS.

Need For Speed Heat di Ghost Game “correrà” su strada dall’8 novembre. Ambientato in un’immaginaria città open world che ricorda Miami, Heat combina il gameplay di titoli recenti per offrire corse tradizionali durante il giorno e gare su strada illegali di notte, con la polizia alle vostre calcagna.