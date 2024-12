NVIDIA e AMD accumulano schede nei depositi per evitare i dazi

Le aziende tecnologiche si stanno affrettando a spedire i prodotti negli Stati Uniti prima dell'entrata in vigore dei nuovi dazi di Trump, prevista per il 20 gennaio. NVIDIA e AMD, su tutte, stanno aumentando la produzione, e le conseguenti spedizioni nei depositi, delle prossime GPU per evitare tariffe che potrebbero far lievitare i prezzi fino al 40%.

L'amministrazione Trump ha in programma di imporre dazi dal 10% al 20% sui beni importati, con una tariffa speciale del 60% per le importazioni dalla Cina. L'obiettivo è riportare la produzione negli Stati Uniti, ma questo potrebbe avere un forte impatto sui prezzi di molti prodotti tecnologici.

I dazi potrebbero far aumentare significativamente i prezzi di vendita di queste schede di nuova generazione.

Secondo quanto riportato, i produttori di GPU stanno cercando di far arrivare i loro prodotti nei magazzini statunitensi prima del 20 gennaio, data prevista per l'insediamento della nuova amministrazione e l'entrata in vigore delle tariffe. Nvidia si appresta a presentare la serie RTX 5000 al CES tra poco più di una settimana, mentre AMD svelerà la serie Radeon 9000.

L'impatto potenziale sui prezzi è notevole. Ad esempio, se la top di gamma RTX 5090 di NVIDIA dovesse avere un prezzo consigliato di 1.799 dollari, un aumento del 40% dovuto ai dazi lo porterebbe a oltre 2.500 dollari.

Non sono solo le schede grafiche a rischiare forti rincari. Secondo un rapporto della Consumer Technology Association (CTA), i laptop potrebbero aumentare del 45%, gli smartphone del 25,8%, i monitor del 31,2% e le console di gioco fino al 40%.

Le aziende stanno cercando di accumulare scorte negli USA prima del 20 gennaio per evitare di dover scaricare immediatamente gli aumenti sui consumatori, ma non potranno evitare di alzare i prezzi a lungo termine. Un improvviso aumento dei costi avrebbe certamente un impatto sulla domanda di prodotti tecnologici.