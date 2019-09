Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER in arrivo?

In rete si vocifera del possibile arrivo di una GeForce GTX 1660 SUPER. Rispetto alla versione attuale dovrebbe adottare memoria GDDR6 al posto della GDDR5.

Nvidia non avrebbe in cantiere solamente la GeForce GTX 1650 Ti, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Cina. Stando alle ultime, che va detto sono solo voci corredate da zero prove concrete, la serie GeForce GTX 16 accoglierà anche una scheda chiamata GeForce GTX 1660 SUPER.

SUPER è il brand che Nvidia ha adottato di recente, proponendo tre schede video (prima RTX 2060 e 2070 e poi RTX 2080) per migliorare la propria offerta e respingere l’attacco di AMD con le nuove Radeon RX 5700 e 5700 XT.

Come scritto in precedenza per la GTX 1650 Ti, anche questa scheda potrebbe arrivare nel corso dell’autunno, andando a concorrere con la vociferata nuova serie di proposte AMD Radeon RX 5600, per cui le voci di corridoio non dicono ancora nulla d’interessante, se non che potrebbero essere basate su GPU Navi 14, un nome in codice che ricorre spesso nell’ultimo periodo.

La GTX 1660 SUPER dovrebbe adottare memoria GDDR6 anziché GDDR5, mentre il numero di CUDA core dovrebbe rimanere identico – e di conseguenza anche le altre caratteristiche – rispetto all’attuale modello GTX 1660.

Ricordiamo che la GeForce GTX 1660 – che ha debuttato a marzo – è basata su una GPU TU116 (Turing) con 1408 CUDA core a 1530 / 1785 MHz, accanto a cui abbiamo 6 GB di memoria GDDR5 a 8 Gbps che, insieme al bus a 192 bit, producono un bandwidth di 192 GB/s. Il TDP della scheda è di 120 watt. Attualmente è mediamente disponibile a partire da 230 euro circa.