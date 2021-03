NVIDIA GeForce NOW continua a crescere, ecco tutte le novità

Tramite un comunicato stampa, NVIDIA ha annunciato alcune novità interessanti inerenti al suo servizio di Cloud Gaming GeForce Now, ora entrato nel suo secondo anno di vita e che può contare su dieci milioni di iscritti sino a oggi. Il primo cambiamento riguarda gli abbonamenti, dato che sarà introdotta la “Priority Membership”, la quale permetterà di accedere a tutti i vantaggi di cui possono già godere i membri “Founders”, come l’accesso prioritario alle sessioni di giochi ed una maggiore durata delle stesse, oltre alla possibilità di attivare DLSS e RTX. Gli utenti potranno abbonarsi a 9,99€ al mese, oppure acquistare l’abbonamento annuale a 99,99€. Ovviamente, NVIDIA non ha di certo dimenticato i suoi clienti Founders, i quali potranno conservare la tariffa di 4,99€ al mese finché manterranno attivo l’account.

Con l’aggiornamento 2.0.28, inoltre, saranno introdotte due tecnologie che sicuramente saranno apprezzate dagli utilizzatori della piattaforma. La prima è il V-Sync adattivo, che sincronizza il frame rate a 60 o 59.94Hz lato server per sincronizzarsi con il display dell’utente, riducendo le interruzioni e la latenza nei giochi supportati. La seconda è una tecnologia de-jitter adattiva che consentirà di aumentare il bitrate anche in presenza di reti instabili per una maggiore qualità visiva.

La compagnia californiana, per soddisfare il numero costantemente crescente di utilizzatori, aggiungerà risorse all’interno dei data center più trafficati, come quello a Phoenix, in Arizona, e ne aprirà di nuovi, come il primo canadese a Montreal. Queste soluzioni permetteranno di ridurre i tempi di attesa ed offrire sempre un’esperienza videoludica di prim’ordine.

Infine, a partire da oggi, saranno disponibili sette nuovi titoli in GeForce NOW:

Do Not Feed the Monkeys (Steam)

GoNNER (Steam)

Loop Hero (Epic Games Store)

Monopoly Plus (Steam)

Snooker 19 (Steam)

System Shock: Enhanced Edition (Steam)

Wanba Warriors (Steam)

Ovviamente, NVIDIA punta a incrementare costantemente la libreria dei giochi, che attualmente conta più di 800 prodotti, con molti disponibili sin dal lancio, come successo con Cyberpunk 2077.