Questa RTX 4070 Ti SUPER da 26 Gbps è più veloce della RTX 4080 SUPER

Come forse ricorderete, la scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ha ricevuto un aggiornamento della memoria al momento del lancio tramite la sostituzione dell'interfaccia da 12 GB (192-bit) con una più grande da 16 GB (256-bit) che utilizza gli stessi moduli di memoria GDDR6X da 21 Gbps. Questi sono noti per le loro capacità di overclocking (OC) che ha consentito al team di TecLab e al modder Paulo Gomes di spingere la memoria a delle loro RTX 4070 Ti SUPER a 24-25 Gbps in modo relativamente facile.

In entrambi i casi i moduli di memoria delle schede video sono stati completamente sostituiti.

Per l'esperimento, partito da una sfida tra i due YouTuber, TecLab ha usato una GALAX GeForce RTX 4070 Ti SUPER mentre il team di Paulo Gomes ha utilizzato una Manli GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Come detto, la GPU Nvidia monta di default i die Micron a 21 Gbps (161-0479-900), ma per raggiungere il massimo potenziale OC sono stati sostituiti con dei die a 24 Gbps (161-0480-900).

Va sottolineato che la sostituzione dei moduli di memoria non è un'operazione che può svolgere chiunque a casa propria. Richiede competenze di saldatura e gli strumenti giusti, oltre a una buona conoscenza del PCB e del BIOS affinché tutto funzioni correttamente. Entrambi i canali di overclocking sono preparati in quest'ambito, quindi il processo è stato gestito con competenza, ma per un appassionato di PC, un'operazione del genere potrebbe risultare molto difficile e i rischi di compromettere la GPU sono altissimi.

Le schede sono state overclockate senza sostituire le soluzioni di raffreddamento presenti di serie, che includono in entrambi i casi tre ventole e un design da 2,5-3,0 slot. Il fatto che queste GPU siano rimaste all'interno dei loro limiti termici con overclock tanto estremi dimostra quanto siano ben progettati questi sistemi di raffreddamento.

Durante la sessione di OC, sia la GPU che i moduli di memoria sono stati overclockati e i risultati parlano da soli. Il team di Paulo Gomes ha aumentato la frequenza della GPU di +200 MHz e quella della memoria di +2000 MHz, ottenendo un punteggio benchmark di 8870 punti. Il team TecLab (GALAX) ha spinto ulteriormente la GPU GALAX GeForce RTX 4070 Ti SUPER con un +271 MHz sulla GPU e un +2850 MHz sulla memoria, raggiungendo un risultato di 9133 punti. ottenendo un aumento del 2% rispetto al punteggio ottenuto dal team di Paulo Gomes nel benchmark Unigine Superposition.

Di seguito trovate i punteggi di riferimento condivisi da VideoCardz:

GALAX GeForce RTX 4070 Ti SUPER (OC 26 Gbps) - 9133 punti

- 9133 punti Manli GeForce RTX 4070 Ti SUPER (OC 24 Gbps) - 8870 punti

- 8870 punti NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER (Stock) - 8736 punti

- 8736 punti NVIDIA GeForce RTX 4080 (Stock) - 8525 punti

- 8525 punti Manli GeForce RTX 4070 Ti SUPER (Stock) - 7212 punti

- 7212 punti GALAX GeForce RTX 4070 Ti SUPER (Stock) - 7028 punti

La modifica ha portato a un miglioramento delle prestazioni del 20-30% semplicemente aggiungendo memoria più veloce alle schede video e aumentando le frequenze di clock. Il nuovo standard di memoria GDDR7 che verrà utilizzato sulle future Nvidia RTX 5000 consente di ottenere una velocità base di 28 Gbps, ovvero un incremento del 33% rispetto ai moduli GDDR6X a 21 Gbps delle RTX 4000. Questo, insieme ai miglioramenti architetturali della GPU e agli incrementi di frequenza dovuti al processo produttivo più evoluto, dovrebbe portare a guadagni notevoli per le schede video Nvidia "Blackwell" attese per la fine dell'anno.

Siamo davvero curiosi di scoprire cosa saranno in grado di fare le prossime GPU Nvidia, ma per il momento non possiamo far altro che constatare il potenziale straordinario in termini di miglioramento delle prestazioni che emerge da questo esperimento a dir poco ben riuscito.