Nvidia rinnova le GPU mobile: arrivano le SUPER

Una recente indiscrezione riportata da WCCFTech fa luce sulle nuove GPU mobile di Nvidia, e no, non si tratterà di soluzioni Pascal. Pare che il colosso di Santa Clara intenda rinnovare il suo portfolio di soluzioni mobile mantenendo gli stessi prezzi dei modelli attualmente in vendita.

I nuovi chip dovrebbero esser annunciati a fine marzo, mentre le spedizioni cominceranno ad aprile. Le nuove soluzioni dovrebbero terminare all’interno di notebook da gioco assieme alle CPU mobile di decima generazione di Intel.

Secondo la fonte dell’indiscrezione, le nuove soluzioni mobile basate su Turing sono 6, ma potrebbero essercene delle altre. Vediamo quelle trapelate finora:

GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 – sarà la nuova GPU mobile entry-level del “Team Green” e sostituirà la GTX 1050 3GB GDDR5, un chip ormai datato, anche per un laptop.

sarà la nuova GPU mobile entry-level del “Team Green” e sostituirà la GTX 1050 3GB GDDR5, un chip ormai datato, anche per un laptop. GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 – sostituirà la GTX 1650 4GB GDDR5 e offrirà una frequenza maggiore oltre alla memoria di nuova generazione; potrebbe anche avere più CUDA core.

sostituirà la GTX 1650 4GB GDDR5 e offrirà una frequenza maggiore oltre alla memoria di nuova generazione; potrebbe anche avere più CUDA core. GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 – sostituirà la vecchia RTX 2060; sembra si tratti di un chip del tutto nuovo e non è chiaro se sia semplicemente una 2060 SUPER o una normale 2060 con una GPU di categoria superiore e frequenze maggiori.

sostituirà la vecchia RTX 2060; sembra si tratti di un chip del tutto nuovo e non è chiaro se sia semplicemente una 2060 SUPER o una normale 2060 con una GPU di categoria superiore e frequenze maggiori. GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 – un nuovo chip con clock più alti che sostituirà l’attuale RTX 2070.

un nuovo chip con clock più alti che sostituirà l’attuale RTX 2070. GeForce RTX 2070 SUPER 8GB GDDR6 – come potete immaginare si tratta della variante potenziata della RTX 2070 “liscia”.

come potete immaginare si tratta della variante potenziata della RTX 2070 “liscia”. GeForce RTX 2080 SUPER 8GB GDDR6 – stesso discorso delle GPU di cui sopra: sostituirà la RTX 2080 e offrirà più potenza.

Quest’anno Intel dovrebbe presentare le proprie GPU discrete, nonché rinnovare le proprie iGPU con la nuova architettura Gen12. Nvidia non intende farsi cogliere impreparata, e da ciò l’arrivo di nuove GPU mobile più potenti, ma offerte allo stesso prezzo di quelle che andranno a sostituire.

I giocatori saranno certamente felici considerando che anche i portatili da gioco entry-level monteranno una GPU adatta al Full HD, come la GTX 1650 4BG GDDR6.