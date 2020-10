NVIDIA, in arrivo una GeForce RTX 3080 Ti?

Qualche giorno fa vi avevamo riportato che, secondo le più recenti indiscrezioni provenienti da Videocardz, NVIDIA avrebbe cancellato i modelli di schede grafiche RTX 3080 con 20GB di VRAM (PG141 SKU5) e RTX 3070 con 16GB di VRAM (PG132 SKU20). Tuttavia, sembra che la compagnia californiana abbia altri assi nella propria manica.

Jesus. A new spec of GA102, between 3080 and 3090. — kopite7kimi4virgil (@kopite7kimi) October 27, 2020

Infatti, recentemente il noto leaker Kopite7kimi, come segnalato dai colleghi di VideoCardz, ha svelato che una nuova scheda grafica andrà a colmare il vuoto presente tra la GeForce RTX 3080 e RTX 3090. Il dispositivo, che dovrebbe essere equipaggiato con la GPU GA102-250, sarà dotato di 9.984 CUDA core, 1.280 in più rispetto alla RTX 3080 “liscia”, ed avere un bus della memoria a 384 bit (rispetto ai 320 bit della RTX 3080), lasciando intendere la presenza di 12GB o 24GB (come la RTX 3090) di GDDR6X. Questa scheda dovrebbe prendere presumibilmente il nome di RTX 3080 TI. Inoltre, Kopite7kimi in precedenza aveva menzionato anche la GPU GA102-150 con 7.424 CUDA core, forse una possibile RTX 3070 Ti.

Vi riportiamo la line up completa di schede NVIDIA basate sull’architettura Ampere, realizzata da VideoCardz in base anche alle indicazioni degli ultimi rumor sino ad oggi.

GPU Board (FE/REF) CUDA Core Memoria Stato RTX 3090 8nm GA102-300 PG136/132 SKU 10 10496 24GB G6X 384b Lanciata il 24 settembre RTX 3080 Ti 8nm GA102-250 PG136/132 SKU ?? 9984 12 GB G6X 384b Non Confermata RTX 3080 20GB 8nm GA102-200 PG133/132 SKU 20 8704 20GB G6X Cancellata RTX 3080 10GB 8nm GA102-200 PG133/132 SKU 30 8704 10GB G6X 320b Lanciata il 17 settembre RTX 3070 Ti 8nm GA102-150 PG133/132 SKU 35 7424 10GB G6X 320b Non Confermata RTX 3070 Ti 8nm GA104-400 PG142/141 SKU 0 6144 16GB G6 256b Cancellata RTX 3070 16GB 8nm GA104-300 PG142/141 SKU 5 5888 16GB G6 256b Cancellata RTX 3070 8GB 8nm GA104-300 PG142/141 SKU 10 5888 8GB G6 256b In uscita il 29 ottobre RTX 3060 Ti 8nm GA104-200 PG190 SKU 10 4864 8GB G6 256b In uscita a metà novembre