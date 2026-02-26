Avatar di Ospite DB Spy #239 0
ma quindi Google e Amazon stanno cercando di fare le GPU per conto loro proprio perché hanno paura di dipendere troppo da NVIDIA? ha senso, però mi sa che ci vorrà una vita prima che riescano a staccarsi davvero
O ti sei svegliato ieri o non hai la minima idea di ciò che sta accadendo nel mondo dell'informatica.
Google, Amazon, Meta e Microsoft sono anni che stanno sviluppando le proprie soluzioni custom per i loro server di inferenza.
Però, per quanto se ne parli (poco) la questione è una sola: questi chip sono così complessi e dipendono tutti dalle medesime caratteristiche, come enormi bus verso la memoria e necessità dei PP più moderni, oltre alla necessitò di sistemi di connessione ad altissima velocità (che non crescono sullo piante) che alla fine costruirseli in casa ha comunque un costo elevatissimo sia in termini di R&D che di produzione vera e propria. E dopo avere fatto tutto ciò ti tocca pura farti il SW che supporta il tuo nuovo chip. E se domani ne sforni un altro o lo fai compatibile con il precedente o ti tocca ancora rivedere tutto lo stack SW.
Lavori e costi immensi che in questo periodo vanno fatti a rotta di collo per non rimanere indietro se davvero lo scopo è quello di farsi roba in casa per liberarsi del gioco di qualcun altro.
Ma detto questo, dopo tutti questi anni e continui mirabolanti dichiarazioni su miracolosi chip che andrebbero 10x le GPU consumando 1/10, ancora non si è visto nulla in grado di scalfire il dominio di Nvidia. Quindi investicchiano nelle loro soluzioni custom tanto per dire che hanno qualcosa di proprietario ma alla fine investono pesantemente con ordini di grandezza superiori nelle soluzioni di Nvidia che felice felice è arrivata ad essere l'azienda più capitalizzata del mondo.
Dai ricavi va tolto però l'ammontare degli investimenti circolari, quindi quelli dove Nvidia sostanzialmente ridà al cliente il valore dell'HW che ha acquisito da Nvidia stessa.
Un po' come se io in piazza di dicessi: comprami una confezione di elisir miracoloso per far crescere i capelli e io ti rimborso il costo della confezione direttamente sul tuo IBAN.
Ovvio che se guardo solo quello che entra (fatturato) sembra che ho fondato l'azienda più miracolosa di sempre, quando invece il guadagno reale è molto inferiore.
La strategia di Nvidia con queste operazioni è visibile in questo stesso articolo dove si fa il paragone tra i soldi incassati ds Nvidia, primo fornitore di tutte le grandi aziende che operano nell'AI, e la presunta velocità di movimento del mercato AI.
Gioco pericolosissimo che tenta di gonfiare il palloncino oltre misura. Appena il fatturato non aumenta più, indipendentemente dal valore assoluto che ha assunto, vale il discorso opposto: la spinta è finita, tutti in retrace mode, palloncino che se non scoppia comunque si sgonfia totalmente.
