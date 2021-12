NVIDIA migliorerà le scorte con l’arrivo della serie RTX 40?

In occasione della UBS Global TMT conference, stando a quanto riportato dai colleghi di WindowsCentral, Colette Kress, Chief Financial Officer di NVIDIA, ha parlato delle prospettive sulle forniture future di schede grafiche dell’azienda. Sappiamo già che l’attuale carenza è destinata a continuare ancora per qualche tempo, ma Kress è fiduciosa che la situazione migliorerà nel corso della seconda metà del 2022. La stima, condivisa anche da altri esperti del settore, coincide con il presunto lancio della prossima generazione di schede grafiche NVIDIA, GeForce RTX 40, basate sull’architettura Ada Lovelace e realizzate sul nodo a 5nm di TSMC, abbandonando Samsung.

Photo Credit: NVIDIA

Recentemente, NVIDIA ha lanciato, tramite i suoi partner, la GeForce RTX 2060 da 12GB, versione “premium” rispetto all’originale RTX 2060 da 6GB che, oltre al doppio della memoria, è basata sulla GPU TU106 realizzata sul nodo di produzione FinFET a 12nm di TSMC ed è dotata di 36SM, per un totale di 2.176 CUDA core, 272 Tensor core e 34 RT core, con una frequenza base di 1.470MHz e un boost clock di 1.650MHz. Tuttavia, sembra che le sue prestazioni in ambito mining abbiano già fatto in modo di far crescere l’interesse verso il prodotto e anche gli OEM ne sono a conoscenza. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.

Credit: КОЛЯ МАЙНЕР/YouTube

Per quanto riguarda la prima parte del prossimo anno, stando alle ultime voci, NVIDIA sta preparando il lancio della nuova GeForce RTX 3050, scheda entry level che dovrebbe andare a scontrarsi con l’Intel Arc A380. Infine, proprio nella giornata di oggi, vi abbiamo riportato che il noto produttore taiwanese Gigabyte ha registrato presso l’ente ECC nuove varianti di GeForce RTX 3080 e RTX 3070 Ti equipaggiate con un quantitativo superiore di memoria rispetto ai modelli attuali.