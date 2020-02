Nvidia: le MX330 e MX350 sono ancora basate su Pascal

Stando a quanto emerso online, le nuove proposte di Nvidia dedicate alla fascia bassa per il settore mobile (note come MX330 e MX350) non sarebbero altro che un refresh delle schede attuali, ma con un incremento di potenza dato dal riposizionamento delle fasce di vendita.

In particolare la MX330 dovrebbe sfruttare il GP108, lo stesso processore grafico che anima la MX250 (e in versione castrata la MX230) mentre per la MX350 verrà utilizzato il GP107 della GTX1050, mantenendone pressoché inalterate le frequenze ma dimezzando il BUS di memoria, che passa da 128 a 64bit.

Stando ai primi benchmark, 3DMark Time Spy e Fire Strike, la MX350 è in linea con le prestazioni della GTX960 e della variante mobile della GTX1050, come è lecito aspettarsi dalla scheda tecnica.

Malgrado il passaggio dai 14nm Samsung ai 16nm FinFET di TSMC, Nvidia sembra essere riuscita a mantenere le prestazioni della GTX1050 con un TDP nettamente inferiore. Rispetto alla serie precedente c’è un netto aumento, ma rimane comunque molto al di sotto dei 55W della sua gemella.

MX230 MX330 MX250 MX350 GTX1050 GPU GP108 GP108-655-A1 GP108 GP107-670-A1 GP107 Processo Produttivo 14nm 16nm 14nm 16nm 14nm PCI Express Gen3 x16 Gen3 x4 Gen3 x16 Gen3 x4 Gen3 x16 GPU Base Clock 1519MHz 1531MHz 1519MHz 1354Mhz 1354MHz GPU Boost Clock 1582MHz 1594MHz 1582MHz 1468MHz 1493MHz CUDA Core 216 384 384 640 640 TDP 10W 25W 10W 25W 55W Memoria GDDR5 64bit GDDR5 64bit GDDR5 64bit GDDR5 64bit GDDR5 128bit

Le nuove schede sono state presentate ufficialmente il 10 Febbraio. Non appena le avremo a disposizione effettueremo i dovuti test per verificare quanto le prestazioni si avvicinano a quelle viste in questi primi benchmark.