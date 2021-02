Nvidia obbliga i rivenditori di notebook a dichiarare questi dati

Il cliente ha sempre ragione, dicono gli americani. E se il cliente vuole sapere nei minimi dettagli cosa si trova nello chassis del suo PC, è giusto che questa informazione gli venga fornita. Probabilmente è su questo che si basa la decisione di Nvidia, che chiede ai rivenditori che si ritrovano sugli scaffali dei laptop che montano GPU prodotte dalla stessa azienda di fornire maggiori dettagli sul TGP (Total Graphic Power) e sulla velocità di clock.

Certo, magari gli utenti di PC da ufficio non troveranno sensazionale una notizia del genere, ma i più appassionati (a cui piace dare una sbirciata sotto il cofano) e coloro i quali richiedono determinate prestazioni dal loro computer coglieranno sicuramente l’opportunità per compiere una scelta più meticolosa per quanto riguarda l’acquisto di PC pre-assemblati.

I primi OEM a seguire il consiglio e inserire questo tipo di informazioni sono stati Gigabyte e Asus. Ciò dovrebbe essere d’aiuto ai futuri acquirenti, che riusciranno a capire meglio in anticipo che tipo di performance aspettarsi dal prodotto che stanno acquistando, senza attendere eventuali recensioni o la conferma ufficiale tramite i dettagli della scheda tecnica rivelati dopo l’acquisto.

XMG e Schenker hanno giocato d’anticipo fin dall’inizio, includendo tra le specifiche anche l’eventuale design Max-Q. A tal proposito, Nvidia afferma che più che dare indicazioni sulle prestazioni, la sigla “Max-Q” sta a descrivere una serie di tecnologie e design specifici per garantire uno spessore ridotto anche a componenti ad alte prestazioni.

Ci auguriamo dunque che questa decisione non crei ulteriore confusione (si sa che a volte la troppa scelta non conduce a nulla di buono), ma dia effettivamente una mano ai compratori più minuziosi durante i loro acquisti. Immaginiamo che vi sia già capitato di trovarvi di fronte al dilemma sul perché un PC dovrebbe essere meglio di un altro, quando apparentemente vi sembra di star guardando lo stesso prodotto: probabilmente stavolta potrete dare un’occhiata più da vicino e risolvere completamente qualsiasi dubbio.