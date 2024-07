Questo notebook Dell è tra i migliori del Prime Day. Guarda lo sconto!

Durante questo Prime Day abbiamo già visto diversi notebook da gaming a prezzi eccezionali, ma oggi il Dell G15 5530 si unisce alla lista con un prezzo imbattibile di soli 1.099€. Questo modello offre una RTX 4060 e un processore Core i7 13650HX, oltre alla qualità tipica di Dell nella costruzione del PC.

Dell G15 5530, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dell G15 5530 rappresenta una scelta ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di prestazioni elevate a un prezzo competitivo. Con il suo display FHD da 15,6 pollici e una frequenza di aggiornamento di 165Hz, offre un'esperienza visiva coinvolgente e dettagliata, rendendolo perfetto per chi desidera immergersi completamente nei suoi giochi preferiti.

Grazie alla combinazione tra l'innovativo processore Intel Core i7-13650HX e la potente scheda grafica GeForce RTX 4060, questo notebook è in grado di gestire senza problemi anche i titoli più esigenti sotto il profilo grafico e computazionale. Chi cerca non solo performance ma anche un sistema di raffreddamento avanzato, troverà nel Dell G15 5530 il portatile ideale.

La gestione termica ispirata ad Alienware, con quattro heat pipe e ventole ottimizzate, assicura una dissipazione del calore efficace anche durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, il Qwerty Backlit Keyboard non solo aumenta il comfort di digitazione, ma aggiunge anche un tocco estetico che appassiona i giocatori. In offerta a 1099€, rappresenta un'opportunità imperdibile per chi vuole elevare la propria esperienza di gioco spendendo meno rispetto ad altri periodi dell'anno.

Vedi offerta su Amazon