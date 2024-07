Il miglior notebook del Prime Day? Asus TUF con RTX 4060 a 150€ sotto il prezzo minimo

Era impensabile non trovare anche i notebook da gaming in offerta durante il Prime Day di Amazon. Se state cercando il miglior rapporto qualità/prezzo, vi consigliamo di puntare sull'Asus TUF Gaming F15 con RTX 4060 e Intel Core i7-13620H. È una configurazione potente, disponibile al prezzo più basso di sempre: soli 1.049€, che rappresentano un risparmio di ben 150€ rispetto al precedente minimo storico.

Asus TUF Gaming F15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Asus TUF Gaming F15 è il compagno ideale per chi cerca un'esperienza di gioco avanzata e senza compromessi. Grazie alla sua configurazione di punta, che include un processore Intel Core i7 di tredicesima generazione e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060, questo notebook offre prestazioni eccezionali, adatte sia al gaming di alto livello sia alle attività professionali più impegnative, come la creazione di contenuti e l'editing video.

Il display Full HD Antiglare a 144Hz con tecnologia Adaptive-Sync assicura una visualizzazione impeccabile, caratterizzata da colori vivaci e un'immagine fluida, il che lo rende perfetto anche per gli appassionati di cinema e serie TV che non vogliono rinunciare a dettagli e qualità dell'immagine.

Con allestimenti pensati per gli utenti più esigenti, tra cui la tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB e l'audio immersivo DTS a 7.1 canali, l'Asus TUF Gaming F15 si conferma un notebook eccellente per chi vuole spingere al massimo le proprie esperienze ludiche e creative. Inoltre, grazie al suo design distintivo e alla qualità costruttiva elevata, si adatta a chi desidera un portatile affidabile e resistente, capace di accompagnare i gamer in tutte le loro avventure virtuali.

Vedi offerta su Amazon